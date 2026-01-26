الملعب القابسي - امين كمون مدربا جديدا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69778221324e15.55575864_ihefqkgpmljno.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الملعب القابسي اليوم الاثنين عن اتفاقه رسميا مع المدرب امين كمون للاشراف على فريق الاكابر لكرة القدم في المرحلة القادمة مشيرا الى انه شرع اليوم في مهامه الجديدة.

وكان فريق الستيدة افاد في وقت سابق اليوم بانهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب لطفي الجبالي

ويحتل الملعب القابسي بعد مرور 15 جولة المركز الثاني للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد29 نقطة متاخرا بثلاث نقاط عن المتصدر تقدم ساقية الداير.