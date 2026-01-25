Babnet   Latest update 18:46 Tunis

النجم الساحلي: عفوان الغربي مدربا جديدا للفريق

Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 18:40
      
قررت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي اليوم الاحد تعيين عفوان الغربي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلفا لمحمد المكشر.
وقال عفوان الغربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "الاتفاق حصل مع الهيئة المديرة للفريق لتولي المقاليد الفنية لاكابر كرة القدم, حيث كانت لي اليوم مصافحة اولى مع اللاعبين, على ان اباشر غدا الاثنين مهمتي بالاشراف على اول حصة تدريبية تحضيرا لمباراة الجولة القادمة ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى ".


يذكر ان النجم الساحلي مني بهزيمة امام النادي الافريقي يوم الخميس الماضي بثلاثية نظيفة عجلت برحيل المدرب محمد المكشر.
ويحتل فريق جوهرة الساحل المركز الثامن في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ب22 نقطة.
ويستضيف النجم الساحلي بمناسبة الجولة القادمة اتحاد بن قردان يوم الاربعاء القادم بالملعب الاولمبي بسوسة.
