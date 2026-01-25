مانشستر يونايتد يصعق أرسنال المتصدر ويُشعل سباق اللقب
أشعل مانشستر يونايتد المنافسة على لقب الدوري الإنقليزي الممتاز بعد فوزه المثير على أرسنال بنتيجة 3-2، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد بشمال لندن.
وجاء انتصار يونايتد بفضل هدفين رائعين في الشوط الثاني حملا توقيع باتريك دورغو وماتيوس كونيا، ليُلحق بأرسنال خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم.
وكان أرسنال مرشحًا لاستعادة الصدارة بفارق سبع نقاط عن مطارديه مانشستر سيتي وأستون فيلا، غير أنّ فريق المدرب ميكل أرتيتا أهدر الفرصة.
وتقدّم أرسنال في الدقيقة 29 بهدف عكسي سجّله ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه، قبل أن يستغل يونايتد خطأ فادحًا من مارتن زوبيميندي في الدقيقة 37، حيث قطع الكرة ومرّرها مباشرة إلى برايان مبويمو الذي عدّل النتيجة بتسديدة متقنة.
وفي الدقيقة 50، منح دورغو التقدم ليونايتد بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك، بينما أدرك البديل ميكل ميرينو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 84. ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى أطلق كونيا تسديدة مذهلة من مسافة 25 مترًا حسم بها المواجهة لصالح الفريق الزائر.
وبهذه النتيجة، فشل أرسنال في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليًا، ليتجمّد رصيده عند 50 نقطة من 23 مباراة، مقابل 46 نقطة لكل من مانشستر سيتي وأستون فيلا. في المقابل، ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة.
وجاء انتصار يونايتد بفضل هدفين رائعين في الشوط الثاني حملا توقيع باتريك دورغو وماتيوس كونيا، ليُلحق بأرسنال خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم.
وكان أرسنال مرشحًا لاستعادة الصدارة بفارق سبع نقاط عن مطارديه مانشستر سيتي وأستون فيلا، غير أنّ فريق المدرب ميكل أرتيتا أهدر الفرصة.
وتقدّم أرسنال في الدقيقة 29 بهدف عكسي سجّله ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه، قبل أن يستغل يونايتد خطأ فادحًا من مارتن زوبيميندي في الدقيقة 37، حيث قطع الكرة ومرّرها مباشرة إلى برايان مبويمو الذي عدّل النتيجة بتسديدة متقنة.
وفي الدقيقة 50، منح دورغو التقدم ليونايتد بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك، بينما أدرك البديل ميكل ميرينو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 84. ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى أطلق كونيا تسديدة مذهلة من مسافة 25 مترًا حسم بها المواجهة لصالح الفريق الزائر.
وبهذه النتيجة، فشل أرسنال في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليًا، ليتجمّد رصيده عند 50 نقطة من 23 مباراة، مقابل 46 نقطة لكل من مانشستر سيتي وأستون فيلا. في المقابل، ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322542