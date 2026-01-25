كاس رابطة ابطال افريقيا-المجموعة 3 (الجولة 3) :مولودية الجزائر تنهزم أمام لوبوبو الكونغولي 1-صفر
انهزم فريق مولودية الجزائر أمام نادي إيلوا لوبوبو الكونغولي, بنتيجة 1-صفر في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, التي جمعت بينهما اليوم الأحد بمدينة لوبومباشي.
و سجل الهدف الوحيد في المباراة, اللاعب كامبوتو في الدقيقة (90+5) من ضربة جزاء لصالح النادي الكونغولي.
و لحساب نفس المجموعة, تعادل فريقا ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي و الهلال السوداني بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة بجنوب إفريقيا.
وبعد هذه الجولة, يحتل فريقا ماميلودي صن داونز و الهلال السوداني المركز الأول برصيد 5 نقاط لكل فريق, بينما يحتل سانت إيلوا لوبوبو المركز الثالث برصيد 4 نقاط, متقدما على مولودية الجزائر(المركز الرابع) بنقطة واحدة.
وفي الجولة الرابعة المقررة الأسبوع المقبل, تستضيف مولودية الجزائر, سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي, بينما يستقبل الهلال السوداني منافسه الجنوب الإفريقي ماميلودي سان داونز.
و يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة في ختام دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي.
