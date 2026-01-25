كاس رابطة ابطال افريقيا-المجموعة 3 (الجولة 3) :مولودية الجزائر تنهزم أمام لوبوبو الكونغولي 1-صفر

انهزم فريق مولودية الجزائر أمام نادي إيلوا لوبوبو الكونغولي, بنتيجة 1-صفر في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, التي جمعت بينهما اليوم الأحد بمدينة لوبومباشي.و سجل الهدف الوحيد في المباراة, اللاعب كامبوتو في الدقيقة (90+5) من ضربة جزاء لصالح النادي الكونغولي.و لحساب نفس المجموعة, تعادل فريقا ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي و الهلال السوداني بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة بجنوب إفريقيا.وبعد هذه الجولة, يحتل فريقا ماميلودي صن داونز و الهلال السوداني المركز الأول برصيد 5 نقاط لكل فريق, بينما يحتل سانت إيلوا لوبوبو المركز الثالث برصيد 4 نقاط, متقدما على مولودية الجزائر(المركز الرابع) بنقطة واحدة.وفي الجولة الرابعة المقررة الأسبوع المقبل, تستضيف مولودية الجزائر, سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي, بينما يستقبل الهلال السوداني منافسه الجنوب الإفريقي ماميلودي سان داونز.و يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة في ختام دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي.