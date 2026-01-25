Babnet   Latest update 18:46 Tunis

كاس رابطة ابطال افريقيا-المجموعة 3 (الجولة 3) :مولودية الجزائر تنهزم أمام لوبوبو الكونغولي 1-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mouloudiatjazaer.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 17:39 قراءة: 0 د, 45 ث
      
انهزم فريق مولودية الجزائر أمام نادي إيلوا لوبوبو الكونغولي, بنتيجة 1-صفر في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, التي جمعت بينهما اليوم الأحد بمدينة لوبومباشي.
و سجل الهدف الوحيد في المباراة, اللاعب كامبوتو في الدقيقة (90+5) من ضربة جزاء لصالح النادي الكونغولي.
و لحساب نفس المجموعة, تعادل فريقا ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي و الهلال السوداني بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة بجنوب إفريقيا.

وبعد هذه الجولة, يحتل فريقا ماميلودي صن داونز و الهلال السوداني المركز الأول برصيد 5 نقاط لكل فريق, بينما يحتل سانت إيلوا لوبوبو المركز الثالث برصيد 4 نقاط, متقدما على مولودية الجزائر(المركز الرابع) بنقطة واحدة.
وفي الجولة الرابعة المقررة الأسبوع المقبل, تستضيف مولودية الجزائر, سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي, بينما يستقبل الهلال السوداني منافسه الجنوب الإفريقي ماميلودي سان داونز.
و يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة في ختام دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322528

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:39
15:16
12:39
07:26
05:57
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet13°
11° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-8
13°-9
15°-8
17°-12
16°-14
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>