إطارات واعوان الصحة يطالبون بإصلاح هيكلي وجوهري لمنظومة الصحة وبإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 32 لسنة 2024

أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة شكري المبروكي، اليوم الأحد، بمناسبة عقد التنسيقية اجتماعا عاما بالمهدية، ضرورة القيام بإصلاح هيكلي وجوهري لمنظومة الصحة العمومية.وأوضح المبروكي، في تصريح لصحفي "وات"، أنّ إصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 32 لسنة 2024 الذي صادق عليه مجلس النواب منذ جوان 2024، يظل على رأس المطالب، خاصة وانه تم التنصيص على صدورها في غضون ستة أشهر من المصادقة.ودعا، إلى إنقاذ منظومة الصحة العمومية التي تظل "سيادية لا غنى عنها" وفق تعبيره، مشيرا الى تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لإطارات وأعوان الصحة، زيادة على الأوضاع داخل المؤسسات الصحية وهو ما يتطلب "قانونا أساسيا يحمي الحقوق ويضبط المسؤوليات".وشدد المبروكي على أن تراكم الأزمات التي تعيشها المستشفيات العمومية من غياب للمعدات والتجهيزات وتفاقم النقص في أبسط الأدوية ولّد علاقة متوترة بين المواطن وعون الصحة، وأشار إلى غياب استراتيجية واضحة وصلبة للنهوض بالقطاع وهو "ما زاد من هجرة الكفاءات وتفريغ المؤسسات الصحية من جوهرها المبني على تقديم خدمات ملاءمة للمرضى"، وفق تقديره.وقال المبروكي أن اجتماع المهدية ينضاف إلى سلسلة من الاجتماعات التى ينتظر أن تغطي كامل الجهات تمهيدا للتحركات النقابية القادمة.وحضر الاجتماع، الذي انتظم تحت شعار "الحياة حق والإصلاح مسؤولية"، عضو بمجلس نواب الشعب عن جهة المهدية وأعضاء المجالس المحلية وعدد من أعوان وإطار الصحة والنقابيين.