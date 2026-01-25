بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة

المجموعة الثانية





في ما يليلبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستُجرى علىيومي، انطلاقًا منجمعية أريانة – تقدم ساقية الدائرجندوبة الرياضية – نسر جلمةاتحاد قصور الساف – الملعب القابسيأولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرينأمل بوشمة – القلعة الرياضيةقوافل قفصة – سبورتينغ المكنينالنادي القربي – هلال الرديفجمعية مقرين – كوكب عقاربنادي حمام الأنف – بعث بوحجلةالملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكنأمل حمام سوسة – هلال الشابةمكارم المهدية – سبورتينغ بن عروسمحيط قرقنة – اتحاد بوسالماتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي