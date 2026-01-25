بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستُجرى على دفعتين يومي السبت 31 جانفي والأحد 1 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14):
المجموعة الثانية
السبت 31 جانفي 2026* ملعب حشاد بأريانة:
جمعية أريانة – تقدم ساقية الدائر
* ملعب جندوبة المرداسي:
جندوبة الرياضية – نسر جلمة
* ملعب قصور الساف:
اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي
* ملعب سيدي بوزيد:
أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين
* ملعب بوشمة:
أمل بوشمة – القلعة الرياضية
* ملعب قفصة:
قوافل قفصة – سبورتينغ المكنين
الأحد 1 فيفري 2026* ملعب قربة:
النادي القربي – هلال الرديف
المجموعة الأولى
الأحد 1 فيفري 2026* ملعب حمودة الحداد بمقرين:
جمعية مقرين – كوكب عقارب
* ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف – بعث بوحجلة
* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة:
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكن
* ملعب حمام سوسة:
أمل حمام سوسة – هلال الشابة
* ملعب أحمد خواجة بالمهدية:
مكارم المهدية – سبورتينغ بن عروس
* ملعب 2 مارس بصفاقس:
محيط قرقنة – اتحاد بوسالم
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين:
اتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي
