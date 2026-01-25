Babnet   Latest update 17:11 Tunis

كأس أمم إفريقيا لكرة اليد – الدور الرئيسي ... تعادل المنتخب التونسي مع نظيره المغربي (29-29)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69763ed998b163.74737494_iepoqmjlgknfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 16:32
      
تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع المنتخب المغربي لكرة اليد بنتيجة 29-29، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد بمدينة كيغالي، لحساب المجموعة الثانية ضمن الدور الرئيسي من منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد – رواندا 2026 المؤهِّلة إلى بطولة العالم 2027.

وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على المنتخب الكاميروني لكرة اليد (41-22)، والمنتخب الغيني لكرة اليد (35-25)، والمنتخب الكيني لكرة اليد (39-21).

في المقابل، أنهى المنتخب المغربي الدور الأول في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب الرأس الأخضر لكرة اليد المتصدر بـ 6 نقاط.

ولحساب المجموعة ذاتها من الدور الرئيسي، يتبارى لاحقًا منتخب الرأس الأخضر مع المنتخب الغيني.

ويختتم السباعي التونسي مباريات الدور الرئيسي بعد غدٍ الثلاثاء بمواجهة منتخب الرأس الأخضر.

وفي مباريات أخرى، فاز المنتخب الأنغولي لكرة اليد على المنتخب النيجيري لكرة اليد بنتيجة 27-24 ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيسي، على أن يلتقي لاحقًا المنتخب المصري لكرة اليد مع المنتخب الجزائري لكرة اليد.

ويترشّح إلى الدور نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة عقب نهاية الدور الرئيسي.
