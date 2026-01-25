كأس أمم إفريقيا لكرة اليد – الدور الرئيسي ... تعادل المنتخب التونسي مع نظيره المغربي (29-29)

تعادلمعبنتيجة، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد بمدينة، لحسابضمنمن منافساتالمؤهِّلة إلىوكان المنتخب التونسي قد أنهىفي صدارةبرصيد، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على(41-22)، و(35-25)، و(39-21).في المقابل، أنهى المنتخب المغربي الدور الأول فيبرصيد، خلفالمتصدر بـولحساب المجموعة ذاتها من الدور الرئيسي، يتبارى لاحقًامعويختتم السباعي التونسي مباريات الدور الرئيسيبمواجهة منتخب الرأس الأخضر.وفي مباريات أخرى، فازعلىبنتيجةضمنمن الدور الرئيسي، على أن يلتقي لاحقًامعويترشّح إلىصاحبامن كل مجموعة عقب نهاية الدور الرئيسي.