Babnet   Latest update 17:11 Tunis

بطولة الكأس الدولية للناشئين – الدور الترتيبي... النجم الساحلي يفوز على أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي (1-0)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69763df1b98575.49349257_nhmigqfkpljeo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 16:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
فاز النجم الساحلي على أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي بنتيجة 1-0، ضمن الدور الترتيبي (من 5 إلى 8) لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين، المتواصلة منافساتها بمدينة الدوحة إلى غاية 29 جانفي الجاري.

وكان فريق جوهرة الساحل قد أنهى الدور الأول في المركز الثالث للمجموعة الأولى، بعد تعادلين دون أهداف أمام غلاسغو رانجرز الاسكتلندي وأكاديمية محمد الخامس المغربية، إلى جانب هزيمة أمام أكاديمية أسباير القطرية بنتيجة 2-4.


وسيخوض النجم الساحلي يوم الثلاثاء القادم مباراة تحديد المركز الخامس، ضد الفائز من مواجهة كاشيوا ريسول الياباني وراجرز الاسكتلندي، التي تُقام في وقت لاحق اليوم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322520

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:39
15:16
12:39
07:26
05:57
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-8
13°-9
15°-8
17°-12
16°-14
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>