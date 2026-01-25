بطولة الكأس الدولية للناشئين – الدور الترتيبي... النجم الساحلي يفوز على أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي (1-0)
فاز النجم الساحلي على أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي بنتيجة 1-0، ضمن الدور الترتيبي (من 5 إلى 8) لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين، المتواصلة منافساتها بمدينة الدوحة إلى غاية 29 جانفي الجاري.
وكان فريق جوهرة الساحل قد أنهى الدور الأول في المركز الثالث للمجموعة الأولى، بعد تعادلين دون أهداف أمام غلاسغو رانجرز الاسكتلندي وأكاديمية محمد الخامس المغربية، إلى جانب هزيمة أمام أكاديمية أسباير القطرية بنتيجة 2-4.
وسيخوض النجم الساحلي يوم الثلاثاء القادم مباراة تحديد المركز الخامس، ضد الفائز من مواجهة كاشيوا ريسول الياباني وراجرز الاسكتلندي، التي تُقام في وقت لاحق اليوم.
