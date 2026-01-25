الجولة البرونزية العالمية لألعاب القوى داخل القاعة: مرتبة ثانية لمروى بوزياني في سباق 5000 متر
أحرزت العدّاءة التونسية مروى بوزياني المرتبة الثانية في سباق 5000 متر ضمن الجولة البرونزية العالمية لألعاب القوى داخل القاعة، التي أُقيمت أمس السبت بقاعة ستيفان ديانغا بمدينة ليون الفرنسية.
وقطعت بوزياني مسافة السباق في توقيت بلغ 15 دقيقة و6 ثوان و24 جزءًا بالمائة، خلف الفرنسية سارة مادلان التي أحرزت المرتبة الأولى بتوقيت 15 دقيقة و3 ثوان و76 جزءًا، فيما آلت المرتبة الثالثة إلى الإثيوبية آلمنات وال بتوقيت 15 دقيقة و8 ثوان و74 جزءًا.
وكانت مروى بوزياني قد استهلّت سنة 2026 بإحراز الميدالية البرونزية بتاريخ 18 جانفي ضمن منافسات الجولة العالمية البرونزية لاختراق الضاحية بمدينة الغويبار بإسبانيا.
يُذكر أنّ بوزياني، البالغة من العمر 28 عامًا، متخصّصة في سباق 3000 متر موانع، وقد أحرزت المركز الرابع خلال النسخة الأخيرة من بطولة العالم لألعاب القوى التي احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو في شهر سبتمبر الماضي.
وقطعت بوزياني مسافة السباق في توقيت بلغ 15 دقيقة و6 ثوان و24 جزءًا بالمائة، خلف الفرنسية سارة مادلان التي أحرزت المرتبة الأولى بتوقيت 15 دقيقة و3 ثوان و76 جزءًا، فيما آلت المرتبة الثالثة إلى الإثيوبية آلمنات وال بتوقيت 15 دقيقة و8 ثوان و74 جزءًا.
وكانت مروى بوزياني قد استهلّت سنة 2026 بإحراز الميدالية البرونزية بتاريخ 18 جانفي ضمن منافسات الجولة العالمية البرونزية لاختراق الضاحية بمدينة الغويبار بإسبانيا.
يُذكر أنّ بوزياني، البالغة من العمر 28 عامًا، متخصّصة في سباق 3000 متر موانع، وقد أحرزت المركز الرابع خلال النسخة الأخيرة من بطولة العالم لألعاب القوى التي احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو في شهر سبتمبر الماضي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322513