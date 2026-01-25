Babnet   Latest update 12:37 Tunis

الجولة البرونزية العالمية لألعاب القوى داخل القاعة: مرتبة ثانية لمروى بوزياني في سباق 5000 متر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6975ff460ba360.82748688_giqmpolnfhjke.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 12:31 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أحرزت العدّاءة التونسية مروى بوزياني المرتبة الثانية في سباق 5000 متر ضمن الجولة البرونزية العالمية لألعاب القوى داخل القاعة، التي أُقيمت أمس السبت بقاعة ستيفان ديانغا بمدينة ليون الفرنسية.

وقطعت بوزياني مسافة السباق في توقيت بلغ 15 دقيقة و6 ثوان و24 جزءًا بالمائة، خلف الفرنسية سارة مادلان التي أحرزت المرتبة الأولى بتوقيت 15 دقيقة و3 ثوان و76 جزءًا، فيما آلت المرتبة الثالثة إلى الإثيوبية آلمنات وال بتوقيت 15 دقيقة و8 ثوان و74 جزءًا.


وكانت مروى بوزياني قد استهلّت سنة 2026 بإحراز الميدالية البرونزية بتاريخ 18 جانفي ضمن منافسات الجولة العالمية البرونزية لاختراق الضاحية بمدينة الغويبار بإسبانيا.


يُذكر أنّ بوزياني، البالغة من العمر 28 عامًا، متخصّصة في سباق 3000 متر موانع، وقد أحرزت المركز الرابع خلال النسخة الأخيرة من بطولة العالم لألعاب القوى التي احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو في شهر سبتمبر الماضي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322513

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:39
15:16
12:39
07:26
05:57
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-8
13°-9
17°-7
17°-12
16°-13
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>