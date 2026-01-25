اطلاق مبادرة تربوية وطنية "تحدي أجنحة المطالعة 2026 لترسيخ ثقافة المطالعة وتنمية الكفاءات الفكرية والابداعية لدى التلاميذ

اطلقت الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، مبادرة تربوية وطنية " تحدي أجنحة المطالعة 2026 " وذلك تحت شعار " تبرع ابدع استكشف"وتندرج هذه المبادرة في اطار البرنامج الوطني للمطالعة الذي تنظمه وزارة التربية انسجاما مع توجهاتها الرامية الى ترسيخ ثقافة المطالعة وتنمية الكفاءات الفكرية والابداعية لدى التلاميذوتهدف هذه المبادرة الى تشجيع الاطفال واليافعين على المطالعة الواعية والمنهجية وتطوير مهارات الفهم والتحليل والتعبير وتحفيز الابداع والابتكار عبر توظيف المقروء في انتاجات فكرية ورقمية وفنية بما يعزز التعلم النشط ويربط المطالعة بالمحيط المدرسي والثقافي للتلميذوترتكز المبادرة التي تأتي في سياق وطني يهدف الى جعل المطالعة رافعة أساسية للتعلم والابداع وبناء جيل واع ومتمكن من أدوات المعرفة على ثلاثة محاور التحدي الرئيسيةويشمل المحور الأول جمع القصص للتبرع بها من خلال تنظيم حملات مدرسية لجمع أكبر عدد من الكتب والقصص وتوجيهها للمدارس والمكتبات والجمعيات المحتاجةأما المحور الثاني فيعنى بالانتاج الرقمي للقصص العلمية والثقافية من خلال اعداد قصص رقمية علمية وثقافية عبر التطبيقات الذكية ونشرها على منصة " أجنحة المطالعة الذكية "ويخص المحور الثالث قراءة ومشاركة القصص من خلال تشجيع الاطفال واليافعين على قراءة أكبر عدد ممكن من القصص والكتب العلمية والثقافية ومشاركتها صوتيا أورقمياوكان وزير التربية نور الدين النوري، قد أعلن أن "سنة 2026" ستكون سنة المطالعة وذلك في اطار رؤية شاملة تهدف الى اعادة الاعتبار للكتاب داخل المؤسسات التربويةويشمل البرنامج احداث 4 آلاف مكتبة مدرسية وتوفير 6 ملايين كتاب واطلاق " حقيبة المطالعة " في الرحلات المدرسية واعادة ادراج المطالعة كعنصر بيداغوجي بهدف معالجة عزوف التلاميذ عن القراءرصد