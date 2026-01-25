نابل: الانطلاق في معاينة المستغلات الفلاحية المتضررة من الفيضانات الأخيرة لضبط برنامج تدخل عاجل

تنطلق بداية من اليوم الأحد فرق فنية تابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في القيام بزيارات ميدانية إلى ولاية نابل لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمستغلات الفلاحية إثر الامطار والفيضانات الأخيرة التي تسببت في تراكم السيول وارتفاع منسوب مياه الأودية .وتشمل الزيارة الأولى المستغلات الفلاحية المتضررة بمعتمدية الهوارية لمعاينة المساحات الكبيرة التي غمرتها المياه بسبب فيضان وادي القرعة والنظر في الإجراءات العملية لتصريف السيول المتراكمة، حسب ما أفاد به رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل جلال الرابحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وبين المصدر ذاته، أن الفرق الفنية المكلفة برصد الأضرار التي طالت المستغلات الفلاحية وتقييم تلف المحاصيل والمعدات الفلاحية تضم ممثلين عن المصالح المركزية بكل من الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وأضاف الرابحي، انه سيحل بداية من يوم غد الاثنين فريق من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة لمعاينة الأضرار التي لحقت بمختلف المنشآت والشبكات والتجهيزات المائية والمسالك الفلاحية بمختلف معتمديات ولاية نابل .وتابع انه بالتوازي مع عمل هذا الفريق، ستشرع اللجان المحلية متعددة الاختصاصات على مستوى خلايا الارشاد الفلاحي بكافة المعتمديات في معاينة الأضرار وضبط برنامج تدخل في الغرض مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر تضررا.وفي السياق ذاته، أبرز أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل ساهمت منذ الساعات الأولى من الفيضانات في معاضدة مجهودات أعوان الحماية المدنية ومختلف المتدخلين من أجل فك العزلة على المواطنين، مشيرا الى مساهمة عديد الجهات على غرار باجة وسليانة والقصرين وقابس وتطاوين في توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية للتخفيف من حدة الاضرار المسجلة والتقليص من تداعياتها.تجدر الإشارة الى أن الأمطار الغزيرة والقياسية التي تهاطلت على ولاية نابل خلال الأيام الاخيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأودية وفيضان بعضها، على غرار وادي القرعة بالهوارية ووادي بوليدين بقربة، مما تسبب في أضرار جسيمة طالت القطاع الفلاحي وتتمثل بالخصوص في إتلاف المعدات والتجهيزات وانهيار عدد من الإبار السطحية، بالإضافة الى تضرر مساحات هامة من الزراعات المتنوعة من البطاطا والخضر الورقية والفراولة ونفوق عدد كبير من المواشي بالجهة مما خلف خسائر مادية كبيرة للفلاحين تهدد مورد رزقهموكان عدد من الفلاحين قد دعوا في تصريحات سابقة ل/وات/ بضرورة التدخل لمعاينة الاضرار التي مست المحاصيل الفلاحية، مطالبين بالتعويضات العاجلة لجبر الاضرار واستئناف نشاطهم خاصة وانهم يعانون من مديونية تجاه الممولين والمزودينفتح