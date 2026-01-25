Babnet   Latest update 15:42 Tunis

تواصل انجاز مشروع "دينامو" لفائدة أصحاب أفكار المشاريع والراغبين في تطوير مشاريعهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6975efa1e75638.43235573_fhglqpmeijonk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 14:10
      
يتواصل بولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع "دينامو" لفائدة أصحاب أفكار المشاريع والراغبين في تطوير مشاريعهم في عدد من المجالات على غرار الميكانيك والميكاترونيك واللحام والطاقات المتجددة واللوجستيك والنقل .

ويندرج المشروع في إطار برنامج دعم التكوين المهني وتشغيل الشباب التونسي وذلك بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني وبتنفيذ من عدة جمعيات على غرار جمعية "نحن العالم" الإيطالية و"اليس" و"رؤية".


وأفادت المكلفة بالإعلام حول المشروع ورئيسة جمعية النساء أولا حياة قادري في تصريح ل/وات/ بأن "دينامو" الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والذي يمتد إنجازه الى نهاية سنة 2026 يهدف الى دعم التشغيل اللائق والمستدام للشباب لاسيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين نظام التكوين المهني في قطاع الميكانيك وتطوير المهارات المطلوبة في الاقتصاد الأخضر وتمكينهم من فرص تكوين وتشغيل لائقة ومستدامة ودعم الابتكار والعمل في مجال الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرات المجتمع المدني والهياكل المهنية لمرافقة الشباب وأيضا تشبيك المؤسسات والفاعلين لدعم المبادرات الاقتصادية.


وأوضحت أنه يهم بالإضافة الى شباب ولاية سيدي بوزيد أيضا شباب ولايات قبلي وتونس الكبرى من الباحثين عن عمل والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة حيث يوفر تكوين عملي في ريادة الاعمال ومرافقة فردية ودعم تقني لتنظيم وتطوير المشروع الى جانب إمكانية الحصول على دعم مالي لأفضل المشاريع.

وبينت أنه تم هذا الأسبوع فتح باب التسجيل في المشروع لأصحاب أفكار المشاريع والراغبين في تطوير مشاريعهم الى حدود 10 فيفري القادم بعد القيام بعقد شراكات مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومكاتب التشغيل وإنجاز دراسة حول متطلبات سوق الشغل بولايتي سيدي بوزيد وقبلي ليختتم باختيار الشباب المعنيين ومرافقتهم في مشاريعهم وتمويلهم أيضا.
