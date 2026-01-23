بطولة الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستُجرى على دفعتين يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 جانفي الجاري، بداية من الساعة الثانية ظهرًا (14:00)، وذلك على النحو الآتي:
الثلاثاء 27 جانفي 2026ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – شبيبة القيروان
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – شبيبة العمران
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – نجم المتلوي
ملعب يُحدّد لاحقًا (دون حضور الجمهور)
الترجي الجرجيسي – النادي الإفريقي
الأربعاء 28 جانفي 2026ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – مستقبل قابس
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – مستقبل سليمان
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري
الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – اتحاد بن قردان
