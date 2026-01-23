Babnet   Latest update 09:24 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 09:02 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستدور على دفعتين يومي السبت 24 والأحد 25 جانفي، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:

السبت 24 جانفي 2026

المجموعة الثانية

* ملعب ساقية الدائر:
تقدم ساقية الدائر – جندوبة الرياضية

* ملعب جلمة:
نسر جلمة – اتحاد قصور الساف
* ملعب القصرين:
مستقبل القصرين – جمعية أريانة
* ملعب قابس:
الملعب القابسي – هلال الرديف
* ملعب قفصة:
قوافل قفصة – النادي القربي

الأحد 25 جانفي 2026

* ملعب القلعة:
القلعة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب المكنين:
سبورتينغ المكنين – أمل بوشمة

المجموعة الأولى

* ملعب الهادي بن رمضان برادس:
سبورتينغ بن عروس – نادي حمام الأنف
* ملعب بوسالم:
اتحاد بوسالم – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب مساكن:
هلال مساكن – اتحاد تطاوين
* ملعب الشبيكة:
بعث بوحجلة – نادي محيط قرقنة
* ملعب أحمد خواجة بالمهدية:
مكارم المهدية – أمل حمام سوسة
* ملعب 2 مارس بصفاقس:
سكك الحديد الصفاقسي – جمعية مقرين
* ملعب عقارب:
كوكب عقارب – هلال الشابة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322390

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
20°-9
14°-7
12°-10
15°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>