بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستدور على دفعتين يومي السبت 24 والأحد 25 جانفي، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:
السبت 24 جانفي 2026
المجموعة الثانية* ملعب ساقية الدائر:
تقدم ساقية الدائر – جندوبة الرياضية
* ملعب جلمة:
نسر جلمة – اتحاد قصور الساف
* ملعب القصرين:
مستقبل القصرين – جمعية أريانة
* ملعب قابس:
الملعب القابسي – هلال الرديف
* ملعب قفصة:
قوافل قفصة – النادي القربي
الأحد 25 جانفي 2026* ملعب القلعة:
القلعة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب المكنين:
سبورتينغ المكنين – أمل بوشمة
المجموعة الأولى* ملعب الهادي بن رمضان برادس:
سبورتينغ بن عروس – نادي حمام الأنف
* ملعب بوسالم:
اتحاد بوسالم – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب مساكن:
هلال مساكن – اتحاد تطاوين
* ملعب الشبيكة:
بعث بوحجلة – نادي محيط قرقنة
* ملعب أحمد خواجة بالمهدية:
مكارم المهدية – أمل حمام سوسة
* ملعب 2 مارس بصفاقس:
سكك الحديد الصفاقسي – جمعية مقرين
* ملعب عقارب:
كوكب عقارب – هلال الشابة
السبت 24 جانفي 2026
المجموعة الثانية* ملعب ساقية الدائر:
تقدم ساقية الدائر – جندوبة الرياضية
* ملعب جلمة:
نسر جلمة – اتحاد قصور الساف
* ملعب القصرين:
مستقبل القصرين – جمعية أريانة
* ملعب قابس:
الملعب القابسي – هلال الرديف
* ملعب قفصة:
قوافل قفصة – النادي القربي
الأحد 25 جانفي 2026* ملعب القلعة:
القلعة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب المكنين:
سبورتينغ المكنين – أمل بوشمة
المجموعة الأولى* ملعب الهادي بن رمضان برادس:
سبورتينغ بن عروس – نادي حمام الأنف
* ملعب بوسالم:
اتحاد بوسالم – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب مساكن:
هلال مساكن – اتحاد تطاوين
* ملعب الشبيكة:
بعث بوحجلة – نادي محيط قرقنة
* ملعب أحمد خواجة بالمهدية:
مكارم المهدية – أمل حمام سوسة
* ملعب 2 مارس بصفاقس:
سكك الحديد الصفاقسي – جمعية مقرين
* ملعب عقارب:
كوكب عقارب – هلال الشابة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322390