القضاء على أربعة إرهابيين بمنطقة مجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس (وزارة الداخلية)

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 18:45
      
قامت قوات الأمن اليوم الخميس بالقضاء على خلية إرهابية تتكون من أربعة أفراد بإحدى المناطق المجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس (ولاية القصرين) "بعد أن تم تعقبها في الأيام الأخيرة"، حسب بلاغ لوزارة الدّاخلية.

وأكّدت الوزارة في بلاغها أنّ "العمل مستمر دون انقطاع في كافة أنحاء الجمهورية لإحباط أي تدبير يستهدف أمن تونس وشعبها وستبقى بلادنا عزيزة آمنة شامخة أبد الدّهر وستتكسر على حصونها المنيعة كل أشكال الإرهاب".


يشار إلى أنّ الوحدات الأمنية بولاية القصرين كانت أحبطت يوم 3 جانفي الحالي عملية إرهابية في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة (القصرين)، بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير "صدّيق العبيدي" وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له وذلك في محيط السوق الأسبوعية بفريانة الڨصرين.


وقد استشهد في هذه العملية عون الأمن مروان قادري، متأثرا بإصاباته البليغة، بعد أن كان تصدى لأحد الإرهابيين.

