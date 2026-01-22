Babnet   Latest update 16:54 Tunis

تواصل فتح باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الطفل إلى غاية 15 مارس 2026

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026
      
يتواصل فتح باب الترشحات أمام كتاب أدب الطفل من مختلف الدول العربية، للمشاركة في مسابقة الدورة العشرين من جائزة عبد الحميد شومان لأدب الطفل، وذلك إلى غاية 15 مارس 2026.

وتخصص مُسابقة هذا العام لموضوع "قصة: الطفولة عالم من التحديات"، في الأعمال الموجهة للفئة العمرية 6 سنوات وأكثر، ويُشترط في العمل المُرشح أن يكون غير منشور، وأن يتضمن "قصة خياليّة أو واقعيّة تُقدَّم بأسلوب جذّاب، ويكون مناسبا للفئة العمرية المستهدفة، وأن تتناول مواقف أو صعوبات يواجهها الأطفال في حياتهم اليومية، أو في عالمهم الداخلي (مثل الخوف، الغربة، التردد، الغضب، الغيرة، التعلُّم، العلاقات...)".

وتُمنح ضمن هذه المسابقة ثلاثة جوائز، تبلغ قيمة الأولى 10 آلاف دولار، أما الثانية 5 آلاف دولار، والثالثة 3 آلاف دولار، بالإضافة إلى نشر الكُتب المُتوجة في نُسخ ورقية ورقمية. ويتم تقديم الترشحات للجائزة عبر الموقع الرسمي لمؤسسة عبد الحميد شومان.
وتهدف هذه الجائزة إلى "إبراز كيفيّة تعامل الطفل مع التحديات المفروضة عليه، وتخطيها بعزيمته، أو بمساعدة من حوله، وتشجيع القارئ الصغير على التفكير والتعلُّم، وتنمية المهارات العاطفية والاجتماعية، مع الحفاظ على عنصر المتعة والخيال"، فضلا عن دعم الحركة الأدبية الخاصة بالطفل في العالم العربي، وتوفير محتوى عربي معاصر، يرتكز على الجمال اللغوي والخيال البنّاء، ويرتقي بذائقة الطفل، ويشجّعه على جعل الكتاب رفيقه الأوّل، حسب ما ورد في بلاغ فتح باب الترشح.
وجدير بالذكر أن جائزة عبد الحميد شومان لأدب الطفل أنشئت سنة 2006، وتحصل عليها عديد الكُتاب العرب من بينهم التونسي شكري المبخوت الذي فاز بالجائزة الأولى لدورة 2017 عن عمله "مدينة الناجحين".

