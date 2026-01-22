Babnet   Latest update 15:10 Tunis

الاتفاق على ترويج زيت الزيتون بسعر 11.600 د للتر لدى منظوري الوداديات بالمؤسسات والمنشات العمومية

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026
      
اتفقت الشبكة التونسية للوداديات مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ترويج زيت الزيتون لفائدة منظوري الوداديات بالمؤسسات والمنشآت العمومية بسعر 11.600 دينار للتر الواحد.

وأفادت الشبكة، في بلاغ لها، أنّ اجتماعًا انعقد مؤخرًا جمعها بـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّ الدين بن الشيخ، إلى جانب رئيس ديوانه، والرئيس المدير العام لديوان الزيت، وعدد هام من ممثلي الوداديات، وتمحور حول سبل ترويج زيت الزيتون التونسي عبر الوداديات بأسعار مناسبة.


وقدّم الوزير، بالمناسبة، معطيات حول صابة زيت الزيتون والتمور للموسم الحالي، واصفًا إيّاها بـ القياسية، ومنوّهًا بـ المجهودات الكبيرة التي بذلتها الوداديات خلال الموسم الفارط في ترويج زيت الزيتون ومعاضدة جهود الفلاحين.


وبحسب نشرية الظرف الاقتصادي للبنك المركزي التونسي لشهر أكتوبر 2025، قُدّرت صابة تونس من زيت الزيتون ما بين 460 و500 ألف طن لموسم 2025/2026، مقابل 340 ألف طن في موسم 2024/2025.

من جانبه، أكّد رئيس الشبكة التونسية للوداديات منير الغربي على الدور الوطني للوداديات المنخرطة بالشبكة في دعم الفلاحين وضمان نفاذ المنتوجات الفلاحية إلى المستهلك، معبّرًا عن فخره بالنتائج المحققة، كاشفًا أنّ اقتناءات الوداديات بلغت حوالي 60 بالمائة من جملة مبيعات ديوان الزيت.

كما عبّر ممثلو الوداديات عن رغبتهم في التخفيض في سعر زيت الزيتون مراعاةً للقدرة الشرائية للمواطن، وهو ما لقي استجابة من الوزير، ليُحدّد سعر اللتر الواحد بـ 11.600 دينار.

ويُشار إلى أنّ هذه العملية تم إنجازها خلال السنة الفارطة عبر انخراط الوداديات في مجهود اقتناء زيت الزيتون التونسي بسعر 12 دينارًا للتر الواحد، وقد لاقت إقبالًا كبيرًا من موظفي القطاع العام.
الخميس 22 جانفي 2026
