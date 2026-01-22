Babnet   Latest update 16:54 Tunis

جامعة تونس الافتراضية توقع اتفاقيات إطارية مع عدة جامعات تونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6947f849172e80.22168688_onjeilkfmgqhp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 16:40 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وقعت جامعة تونس الافتراضية (UVT) اتفاقيات إطارية مع عدة جامعات تونسية بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتشجيع البحث العلمي والابتكار.

وشملت هذه الاتفاقيات، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن جامعة تونس الافتراضية، كلا من جامعة قرطاج، وجامعة قابس، وجامعة قفصة، وجامعة جندوبة، وجامعة القيروان، وجامعة منوبة، وجامعة المنستير، وجامعة سوسة، وجامعة تونس، وجامعة تونس المنار وجامعة الزيتونة.


وترمي هذه الاتفاقيات إلى تطوير برامج تدريب عن بعد مشتركة ومبتكرة وتدريب المعلمين والمشرفين على التربية الرقمية وتقاسم الموارد والخبرات والمنصات وتصميم محتويات تعليمية رقمية تتناسب مع احتياجات السوق والتكوين المستمر.


وأشار البلاغ غلى أن هذه المبادرات تندرج في إطار ديناميكية تعليمية حديثة ومرنة ومتاحة عن بعد، تهدف إلى تعزيز حضور وإسهامات الجامعات التونسية على الصعيدين الوطني والدولي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322356

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
16°-11
19°-10
13°-7
14°-8
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>