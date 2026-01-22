جامعة تونس الافتراضية توقع اتفاقيات إطارية مع عدة جامعات تونسية

وقعت جامعة تونس الافتراضية (UVT) اتفاقيات إطارية مع عدة جامعات تونسية بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتشجيع البحث العلمي والابتكار.وشملت هذه الاتفاقيات، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن جامعة تونس الافتراضية، كلا من جامعة قرطاج، وجامعة قابس، وجامعة قفصة، وجامعة جندوبة، وجامعة القيروان، وجامعة منوبة، وجامعة المنستير، وجامعة سوسة، وجامعة تونس، وجامعة تونس المنار وجامعة الزيتونة.وترمي هذه الاتفاقيات إلى تطوير برامج تدريب عن بعد مشتركة ومبتكرة وتدريب المعلمين والمشرفين على التربية الرقمية وتقاسم الموارد والخبرات والمنصات وتصميم محتويات تعليمية رقمية تتناسب مع احتياجات السوق والتكوين المستمر.وأشار البلاغ غلى أن هذه المبادرات تندرج في إطار ديناميكية تعليمية حديثة ومرنة ومتاحة عن بعد، تهدف إلى تعزيز حضور وإسهامات الجامعات التونسية على الصعيدين الوطني والدولي.