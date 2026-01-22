Babnet   Latest update 15:10 Tunis

الملتقى الوطني التكويني للتربية المختصة تحت شعار " الفن يغير المدينة " أيام 31 و30 جانفي وغرة فيفري 2026 بمدينة طبرقة

ينظم فرع الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا فرع السرس الامل، تحت اشراف المكتب الوطني بمدينة طبرقة، الملتقى الوطني التكويني للتربية المختصة، تحت شعار"الفن يغير المدينة"، وذلك أيام 30 و31 جانفي وغرة فيفري 2026

وسيتمحور الملتقى التكويني حول " العمل الثقافي كمحرك لشمولية البيئات الحضرية لذوي الاعاقة والاضطرابات السلوكية "


ويتضمن البرنامج مداخلة علمية حول مفهوم المدينة الدامجة وورشة عمل حول العمل الثقافي كآليات للادماج وتعديل السلوك وورشة تطبيقية في فن الشارع وتأثيره البصري في تجميل المدينة وجعلها مألوفة لطفل اضطراب طيف التوحد والسيكودراما والمدينة وكيفية استخدام المسرح لمحاكاة مواقف الحياة اليومية


وسيتم، أيضا تنظيم مائدة مستديرة لصياغة التوصيات والمقترحات وتقديمها للبلديات ووزارتي الشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية الى جانب فتح النقاش حول كيفية تحويل الفن الى حق يومي للاشخاص ذوي الاعاقة وتكريم وتوزيع الشهائد على المشاركين

رصد
