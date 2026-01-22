Babnet   Latest update 13:34 Tunis

بطولة دبي الدولية لكرة السلة : تعديل في برنامج المباريات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69720d35dc87c4.13332927_kpeolmnqifghj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 12:42 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي تنطلق غدًا الجمعة 23 جانفي وتتواصل إلى غاية 1 فيفري، عن تعديل في جدول مباريات البطولة.

وسيستهل النادي الإفريقي مشاركته بملاقاة زامبونغا يوم السبت 24 جانفي بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، قبل أن يواجه نادي بيروت في الجولة الثانية يوم الاثنين 26 جانفي على الساعة السادسة مساءً، ثم الكرامة يوم الثلاثاء 27 جانفي على الساعة الرابعة بعد الزوال.


ويختتم ممثل كرة السلة التونسية الدور الأول بمواجهة أهلي طرابلس يوم الأربعاء 28 جانفي انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الزوال.


برنامج مباريات النادي الإفريقي

* السبت 24 جانفي 2026
س17: النادي الإفريقي – زامبونغا الفليبيني
* الاثنين 26 جانفي 2026
س18: النادي الإفريقي – نادي بيروت اللبناني
* الثلاثاء 27 جانفي 2026
س16: النادي الإفريقي – الكرامة السوري
* الأربعاء 28 جانفي 2026
س16: النادي الإفريقي – أهلي طرابلس الليبي

الأدوار النهائية

* الخميس 29 والجمعة 30 جانفي 2026: الدور ربع النهائي
* السبت 31 جانفي 2026: الدور نصف النهائي
* الأحد 1 فيفري 2026: المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322334

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-11
19°-9
14°-8
14°-10
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>