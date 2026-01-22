بطولة دبي الدولية لكرة السلة : تعديل في برنامج المباريات
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي تنطلق غدًا الجمعة 23 جانفي وتتواصل إلى غاية 1 فيفري، عن تعديل في جدول مباريات البطولة.
وسيستهل النادي الإفريقي مشاركته بملاقاة زامبونغا يوم السبت 24 جانفي بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، قبل أن يواجه نادي بيروت في الجولة الثانية يوم الاثنين 26 جانفي على الساعة السادسة مساءً، ثم الكرامة يوم الثلاثاء 27 جانفي على الساعة الرابعة بعد الزوال.
ويختتم ممثل كرة السلة التونسية الدور الأول بمواجهة أهلي طرابلس يوم الأربعاء 28 جانفي انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الزوال.
برنامج مباريات النادي الإفريقي* السبت 24 جانفي 2026
س17: النادي الإفريقي – زامبونغا الفليبيني
* الاثنين 26 جانفي 2026
س18: النادي الإفريقي – نادي بيروت اللبناني
* الثلاثاء 27 جانفي 2026
س16: النادي الإفريقي – الكرامة السوري
* الأربعاء 28 جانفي 2026
س16: النادي الإفريقي – أهلي طرابلس الليبي
الأدوار النهائية* الخميس 29 والجمعة 30 جانفي 2026: الدور ربع النهائي
* السبت 31 جانفي 2026: الدور نصف النهائي
* الأحد 1 فيفري 2026: المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية
