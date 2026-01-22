Babnet   Latest update 18:10 Tunis

القصرين: سواق التاكسي الفردي يطالبون مجددا برفع عدد الرخص إلى 65 رخصة

جدّد عدد من سواق سيارات التاكسي الفردي بولاية القصرين، اليوم الخميس، إحتجاجاتهم للمطالبة بالترفيع في عدد رخص التاكسي الفردي بالجهة، وذلك برفع العدد المتفق عليه من 30 رخصة إلى 65 رخصة، عبر إضافة 35 رخصة جديدة.
وأوضح الناطق باسم التنسيقية الجهوية لسواق التاكسي الفردي بالقصرين أنور الشرقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ السواق يعيشون منذ فترة "مخاضًا طويلاً " مع سلطة الإشراف الجهوية بخصوص ملف إسناد الرخص، مشيرًا إلى أنّ التنسيقية تحوّلت مؤخرًا إلى وزارة النقل بالعاصمة، حيث تم إعلامهم بعدم تلقي الوزارة لأية مراسلة رسمية من السلط الجهوية في هذا الشأن خلافًا لما تم إعلامهم به سابقًا، وفق قوله.
وأضاف الشرقي أن المحتجين تجمعوا صباح اليوم الخميس بساحة الشهداء وسط مدينة القصرين قبل التوجه إلى مقر الولاية للمطالبة بإسناد رخص التاكسي الفردي، معتبرًا أن هذا المطلب "غير مستحيل" خاصة وأن سواقًا في عدة ولايات أخرى تحصّلوا على رخصهم منذ قرابة السنة وشرعوا في العمل فعليًا، وفق قوله.

واعتبر المتحدث أن رفض القائمة الصادرة مؤخرًا والتي تضم 30 رخصة فقط والمطالبة بإضافة 35 رخصة أخرى، يندرج في إطار السعي إلى إنصاف جميع السواق الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، بعد انتظار دام سنوات، مؤكدًا أن تعطّل هذا الملف ألحق أضرارًا اجتماعية ومهنية بعدد هام من السواق.
وأشار الشرقي إلى أن ملف رخص التاكسي الفردي بولاية القصرين لا يزال معطلًا منذ سنة 2023، داعيًا سلطة الإشراف إلى التعجيل بحسمه وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المهنيين.
وأعرب الناطق باسم التنسيقية الجهوية لسواق التاكسي الفردي بالقصرين عن أمله في أن يتم الإفراج عن كامل رخص التاكسي الفردي دفعة واحدة ، أي 65 رخصة، بما من شأنه وضع حد لهذا الإشكال العالق وإنهاء حالة الاحتقان وتحقيق قدر من الإنصاف لجميع المترشحين، وفق تعبيره.
