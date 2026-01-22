Babnet   Latest update 19:08 Tunis

تنصيب أعضاء مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69726531e0dc08.24179544_eopmniklqhjfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 18:57 قراءة: 0 د, 49 ث
      
في إطار استكمال هيكلة الهياكل الوطنية، أشرفت الجامعة التونسية لكرة القدم، صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026، بمقرّها، على حفل تنصيب أعضاء مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة (المستوى الأول) برئاسة ظافر الأسود، وأعضاء مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة (المستوى الثاني) برئاسة محمد علي خليفة.
وقد تمّت مراسم التنصيب بإشراف رئيس الجامعة معز الناصري، وبحضور نائب الرئيس حسين جنيح، وعضوي المكتب الجامعي ناجي الشاهد والسيد خميس الحمزاوي، إلى جانب أعضاء المكتبين المنتخبين وعدد من أعضاء الهيئتين السابقتين.
وبهذه المناسبة، هنّأ رئيس الجامعة الأعضاء الجدد على الثقة التي وضعتها فيهم الأندية، مؤكّدًا على الدور الأساسي الذي تضطلع به روابط الهواة في دعم وتطوير كرة القدم التونسية، ومشدّدًا على التزام الجامعة بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم الرياضي، واحترام مبادئ الحياد والحوكمة الرشيدة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

كما تمّ توجيه الشكر والتقدير لأعضاء الرابطتين المنتهية ولايتهما، تثمينًا للمجهودات التي بذلوها خلال الفترة الماضية.
وعقب حفل التنصيب، عقدت الرابطتان الجديدتان أولى جلسات العمل للتداول حول الملفات التنظيمية والرياضية العالقة، استعدادًا لانطلاق مرحلة الإياب في أفضل الظروف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322370

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-11
19°-10
13°-7
14°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>