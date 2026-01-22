في إطار استكمال هيكلة الهياكل الوطنية، أشرفت الجامعة التونسية لكرة القدم، صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026، بمقرّها، على حفل تنصيب أعضاء مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة (المستوى الأول) برئاسة ظافر الأسود، وأعضاء مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة (المستوى الثاني) برئاسة محمد علي خليفة.وقد تمّت مراسم التنصيب بإشراف رئيس الجامعة معز الناصري، وبحضور نائب الرئيس حسين جنيح، وعضوي المكتب الجامعي ناجي الشاهد والسيد خميس الحمزاوي، إلى جانب أعضاء المكتبين المنتخبين وعدد من أعضاء الهيئتين السابقتين.وبهذه المناسبة، هنّأ رئيس الجامعة الأعضاء الجدد على الثقة التي وضعتها فيهم الأندية، مؤكّدًا على الدور الأساسي الذي تضطلع به روابط الهواة في دعم وتطوير كرة القدم التونسية، ومشدّدًا على التزام الجامعة بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم الرياضي، واحترام مبادئ الحياد والحوكمة الرشيدة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.كما تمّ توجيه الشكر والتقدير لأعضاء الرابطتين المنتهية ولايتهما، تثمينًا للمجهودات التي بذلوها خلال الفترة الماضية.وعقب حفل التنصيب، عقدت الرابطتان الجديدتان أولى جلسات العمل للتداول حول الملفات التنظيمية والرياضية العالقة، استعدادًا لانطلاق مرحلة الإياب في أفضل الظروف.