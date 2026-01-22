Babnet   Latest update 13:34 Tunis

الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب آدم بوليلة

أعلن الاتحاد المنستيري اليوم الخميس انتداب اللاعب آدم بوليلة بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2028.
وسبق لآدم بوليلة الذي يشغل خطة متوسط ميدان هجومي، اللعب لفائدة سكك الحديد الصفاقسي واتحاد تطاوين.
ويعد هذا الانتداب الثالث للاتحاد المنستيري اثر رفع عقوبة منع الانتداب وذلك بعد استكمال كل الاجراءات القانونية وتسوية الوضعيات العالقة وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للفريق.

وكان الاتحاد المنستيري قد تعاقد في وقت سابق مع اللاعب السابق للترجي الرياضي أيمن بن محمد بعقد يمتد الى غاية 2028 والملغاشي بيهاجا تسيرافا الى غاية 2029.
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
