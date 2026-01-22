الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب آدم بوليلة

أعلن الاتحاد المنستيري اليوم الخميس انتداب اللاعب آدم بوليلة بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2028.وسبق لآدم بوليلة الذي يشغل خطة متوسط ميدان هجومي، اللعب لفائدة سكك الحديد الصفاقسي واتحاد تطاوين.ويعد هذا الانتداب الثالث للاتحاد المنستيري اثر رفع عقوبة منع الانتداب وذلك بعد استكمال كل الاجراءات القانونية وتسوية الوضعيات العالقة وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للفريق.وكان الاتحاد المنستيري قد تعاقد في وقت سابق مع اللاعب السابق للترجي الرياضي أيمن بن محمد بعقد يمتد الى غاية 2028 والملغاشي بيهاجا تسيرافا الى غاية 2029.