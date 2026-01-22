Babnet   Latest update 15:10 Tunis

تمديد آجال فتح باب الترشح للبرنامج التدريبي في السيرك إلى غاية 27 جانفي 2026

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026
      
أعلنت إدارة المسرح الوطني التونسي عن تمديد فتح باب الترشح لاختيار مشاركين في برنامج تدريبي في عدد من اختصاصات فنون السيرك، وذلك إلى غاية 27 جانفي الجاري.
ويتضمن هذا البرنامج خمس دورات تدريبية تمتد كل واحدة أسبوعا، ويتم تنظيمها هذه الورشات بين شهري فيفري وجويلية 2026، في شكل ورشات تطبيقيّة وتربّصات بتأطير مكوّنين متخصّصين".
ويتم اختيار المترشحين على مرحلتين، الأولى تقوم على فرز ملفات الترشح، التي تتضمن مطلبا كتابيا باسم المدير العام للمسرح الوطني التونسي، مع شرح الدوافع، وسيرة ذاتية /فنيّة مفصلة، وعدد من الوثائق الرسمية الأخرى التي تم تحديدها في البلاغ الصادر عن المسرح الوطني التونسي في صفحته الرسمية.

ويُشترط في المُترشح أن يتمتع بخبرة فنيّة وتجربة في الأداء الحركي في مجال الهواية أو الاحتراف، وألا يقلّ المستوى التّعليمي عن السّنة الثّانية ثانوي، وأن تكون السن بين 18 و25 سنة كحدّ أقصى، وأن تتوفّر في المترشّح رغبة حقيقيّة في التّعلّم واكتساب المعرفة والمهارات والتّحلّي بحسن فنيّ مرهف وروح العمل الجماعي، وأن يتمتّع المترشّح بصحّة جسديّة ونفسيّة جيّدة تخوّل له متابعة التّدريبات بانتظام والعمل بروح الانضباط الذّاتي.
ويتنزل هذا البرنامج التدريبي في إطار مشروع يهدف إلى إحياء السيرك الفني وإحداث اختصاص "السيرك" صلب المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية التي ينظمها المسرح الوطني التونسي.
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
