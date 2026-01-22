حالات "العنف المطري" في تونس سُجّلت أساسًا خلال الخريف وفيضانات جانفي 2026 تُعدّ استثنائية (خبير)

اعتبر، أنالتي شهدتها تونس ابتداءً من مساءوتواصلت إلى، نجمت عنمن صنف المنخفضات الجوية التي تميّز، والتي تأتي عادة في شكلوأوضح الخبير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنيُعدّ من الأشهر الممطرة، غير أنالتي تسببت في فيضانات سُجّلت خلال، باستثناءالتي شملت الوسط والجنوب التونسي، مشيرًا إلى أنهوأشارتإلى تسجيلجراء هذه الفيضانات، إضافة إلىبعديد المناطق.وبيّن الحجري أن هذه المنخفضات تتولد نتيجةبين كتل هوائية باردة في الطبقات العليا وكتل أكثر دفئًا على مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط، ما يُنتج، وتخلق مجالًا ملائمًا للاضطراب الجوي.واعتبر أنلم تُؤخذ على محمل الجد، موضحًا أن الوضعية الجوية التي سبقت التقلبات، والتي تميّزت بطقس، تُعرف علميًا بـوأضاف أن المنخفض الجوي صاحبته، ارتبطت بالفوارق الكبيرة فيبين الكتل الهوائية المتصادمة، واتخذت شكلوبخصوص الجدل المتعلق بالعاصفة، أوضح الحجري أنه مع بداية كل شتاء يتم، بناءً على، إعدادمن قبل دول المنطقة، استنادًا إلى تأثيراتها المحتملة الشبيهة بالأعاصير المدارية، على غرارالتي ضربت درنة سنة 2023، والتي ضربت اليونان سنة 2020.وأكد أن، باعتبار أن هذه الظواهر تهم أساسًاوفي ما يتعلّق بما إذا كانت تونس قد تأثرت فعليًا بالعاصفة “هاري” أو بمجرد منخفض متوسطي عميق، أوضح الخبير أنأثبتت أن العاصفة “هاري” مرّت فوقمنتصف يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، وكان لها تأثير على تونس، وهو ما يتطابق معوأشار إلى أن الاختلاف يكمن في أن العاصفة، بل إن الأضرار البشرية والمادية نتجت عن، مبرزًا أن، وأن مجال العاصفة شملوختم الخبير بالإشارة إلىخلال، سيكونمن حيث التأثير.