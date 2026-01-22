منوبة: تواصل تنفيذ مشروع توسعة وتطوير محطة التطهير بالجديدة

يتواصل تنفيذ مشروع توسعة وتطوير محطة التطهير بالجديدة، بعد أن تم في ديسمبر 2025 تركيز حضيرة الاشغال والانطلاق في انجاز بعض المكونات الثانوية من احواض تجفيف الحمأة ومكتب الاستغلال، وذلك في انتظار المصادقة على جميع الأمثلة والدراسات التنفيذية لجميع مكونات المشروع في فيفري المقبل، والتي تشمل تحويل مياه الجديدة وتحويل المياه المعالجة بكلفة جملية للمشروع ب85 مليون دينار، وفق تصريح رئيس مديرية تونس الكبرى بالديوان الوطني للتطهير عادل السعيدي لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.وتعتبر محطة التطهير، ثاني محطة بالجهة تعتمد المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، وطريقة معالجة المياه المستعملة بواسطة الحمأة المنشطة والتهوئة المطولة، وقد حددت الآجال التعاقدية للمشروع بمدة 36 شهرا انطلقت منذ جويلية 2025، وتشمل اجال الدراسات والاشغال وفترة مراقبة وفترة استغلال من المجمع المنجز للصفقة.وسيتم ضمن هذا المشروع المندرج في اطار القسط الاول لبرنامح تهذيب وتوسعة منشات التطهير لحماية المتوسط "ديبلوماد"، مضاعفة طاقة استيعاب المحطة التي يعود تركيزها الى سنة 2003، من 2800 متر مكعب من المنسوب اليومي من معالجة المياه المستعملة، الى 200ر15 الف متر مكعب، مع ربط شبكة التطهير بالأحياء المتاخمة للجديدة و مدينة سيدي ثابت التابعة لولاية اريانة بها، بما سيمكن من رفع المنسوب الصالح للاستعمال الفلاحي والمطابق للمواصفات الصحية، ومن ري مساحات شاسعة في ظل شح المياه والتغيرات المناخية.وأضاف انه تم اعلان طلب عروض تحويل المياه من سيدي ثابت الى محطة التطهير بالجديدة كمشروع اضافي يدعم خدمات محطة التطهير بربطها بسيدي ثابت وذلك بكلفة 24 مليون دينار .وستفتح هذه المحطة الجديدة فور استغلالها الفعلي مع محطة التطهير المرناقية التي تعمل حاليا بطاقة استيعاب ب 6060 مترا مكعبا في اليوم، وتنتج مياه معالجة بتقنية المعالجة الثلاثية والمعالجة فوق البنفسجية، افاقا كبيرة لتجربة نموذجية في ولاية منوبة في اعادة استعمال المياه المعالجة والمعالجة ثلاثيا وتثمينها.