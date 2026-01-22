سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للمعطلين عن العمل من أجل المطالبة بالتسريع في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025

نظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بالتسريع في اصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون عدد 18 لسنة 2025 وفتح المنصة الرقمية، واحتجاجا على غياب رؤية واضحة أو التزام زمني معلن وجديّ للشروع في تنفيذ القانون المذكور، وفق عدد من المحتجيين.وبيّنت عضو المكتب الجهوي لاتحاد المعطلين عن العمل في سيدي بوزيد زهور فريجي في تصريح لصحفية "وات"، أن هذه الوقفة الجهوية تاتي تنديدا بعدم اتخاذ اجراءات تنفيذية مرتبطة بالقانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 والذي يتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.واضافت ان كل الآجال المعقولة خاصة في علاقة بالأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية وانتداب أول دفعة سنة 2026 قد انتهت، واكدت القانون صدر منذ شهر في الرائد الرسمي الا انه لا توجد أية بوادر تنفيذية لهذا القرار من الأطراف المعنية رغم تتالي الوقفات الاحتجاجية للمعطلين، وفق تعبيرها.وأكدت أن المعطلين يطالبون بالتسريع في اصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية وانتداب اول دفعة من المعطلين خلال السنة الجارية وايقاف "المناظرات العشوائية"، وفق تعبيرها.