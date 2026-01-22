Babnet   Latest update 10:06 Tunis

بمناسبة رمضان 2026..مجمع التمور يشرع في ترويج التمور على ودادايات وتعاونيات المؤسسات العمومية والمساحات التجارية باسعار اقصاها 6.5 دنانير للكلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64f745ad341bf0.31461013_fhpinkljqmgeo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 10:02 قراءة: 2 د, 0 ث
      
يعتزم المجمع المهني المشترك للتمور ترويج التمور في المساحات التجارية وفي المؤسسات والمنشآت العمومية بأسعار أقصاها 6.5 دنانير للكلغ، وذلك بداية من الأسبوع الأخير من شهر جانفي 2026.

وأفاد قيصر بن عرفة، مسؤول بالمجمع المهني المشترك للتمور، أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار معاضدة الفلاحين ودعمهم في ترويج منتوجهم من جهة، وتوفير التمور لعموم التونسيين بأسعار جدّ مناسبة من جهة أخرى، مشيرًا إلى الاتفاق مع مسؤولي المساحات التجارية والمهنة لترويج التمور بالمساحات الكبرى.


وأوضح بن عرفة أنّه سيتم تخصيص كميات من التمور بأسعار تفاضلية لترويجها عبر وداديات أعوان الدولة والمؤسسات العمومية تحت الإشراف خلال شهر رمضان المعظّم.


وبيّن في هذا الإطار أنّ سعر التمور الموجّهة للوداديات والتعاونيات سيكون في حدود 6 دنانير للكيلوغرام الواحد، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن ويشجّع على توسيع دائرة الاستهلاك، خاصّة مع ارتفاع الإقبال على التمور خلال شهر رمضان.

وأشار المسؤول إلى ضرورة مدّ المجمع بقائمة الحاجيات من قبل التعاونيات والوداديات في أجل أقصاه 30 جانفي 2026، لتمكين أصحاب مخازن التبريد من لفّ وتعليب الكميات المطلوبة في الآجال.

وشدّد بن عرفة على أنّه سيتم اعتماد تمور شمروخ صنف 1 (سعة 1 كلغ)، تحمل ملصقًا خاصًا بالمجمع المهني المشترك للتمور لتمييزها عن بقية المنتوجات، وموزّعة في علب كرتونية سعة 6 كلغ أو 12 كلغ، مع تحديد الحدّ الأدنى للشراء بـ 6 كلغ والحدّ الأقصى بـ 24 كلغ للمنخرط الواحد.

برنامج لترويج التمور في المساحات الكبرى بأسعار مناسبة

ومن جهة أخرى، أفاد بن عرفة أنّه تم الاتفاق، إثر اجتماع انعقد مع المساحات الكبرى وممثلي الغرفة النقابية لمصدّري الخضر والغلال والتمور، على توفير كمية أولية تُقدّر بـ 20.6 طنًا من التمور ذات جودة عالية (صنف 1)، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر جانفي في إطار دعم الترويج الداخلي للتمور عبر تظاهرة "شهر التمور".

وبخصوص الأسعار المعتمدة للعموم بالمساحات التجارية، تم ضبطها كما يلي:

* شمروخ (1 كلغ): 6.500 د
* بث (1 كلغ): 4.000 د
* بث (500 غ): 2.250 د
* بث (250 غ): 1.400 د

وسيتم اعتماد ملصق خاص بالمجمع المهني المشترك للتمور لتمييز هذه المنتوجات عن غيرها.

صابة قياسية من التمور

يُذكر أنّ صابة تونس من التمور لموسم 2026/2025 بلغت حوالي 404 آلاف طن مقابل 347 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بنسبة تطوّر 16,3%، وتُعدّ صابة قياسية بتجاوزها للمرّة الأولى عتبة 400 ألف طن.

وتتوزّع الصابة إلى حوالي 347 ألف طن من صنف دقلة النور مقابل 293 ألف طن في الموسم الفارط (نسبة تطوّر 18,3%)، إضافة إلى 57 ألف طن من تمور المطلق مقابل 54 ألف طن خلال الموسم الماضي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322322

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-11
19°-9
14°-8
14°-10
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/01)     1283,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/01)   26810 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>