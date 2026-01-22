بمناسبة رمضان 2026..مجمع التمور يشرع في ترويج التمور على ودادايات وتعاونيات المؤسسات العمومية والمساحات التجارية باسعار اقصاها 6.5 دنانير للكلغ
يعتزم المجمع المهني المشترك للتمور ترويج التمور في المساحات التجارية وفي المؤسسات والمنشآت العمومية بأسعار أقصاها 6.5 دنانير للكلغ، وذلك بداية من الأسبوع الأخير من شهر جانفي 2026.
وأفاد قيصر بن عرفة، مسؤول بالمجمع المهني المشترك للتمور، أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار معاضدة الفلاحين ودعمهم في ترويج منتوجهم من جهة، وتوفير التمور لعموم التونسيين بأسعار جدّ مناسبة من جهة أخرى، مشيرًا إلى الاتفاق مع مسؤولي المساحات التجارية والمهنة لترويج التمور بالمساحات الكبرى.
وأوضح بن عرفة أنّه سيتم تخصيص كميات من التمور بأسعار تفاضلية لترويجها عبر وداديات أعوان الدولة والمؤسسات العمومية تحت الإشراف خلال شهر رمضان المعظّم.
وبيّن في هذا الإطار أنّ سعر التمور الموجّهة للوداديات والتعاونيات سيكون في حدود 6 دنانير للكيلوغرام الواحد، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن ويشجّع على توسيع دائرة الاستهلاك، خاصّة مع ارتفاع الإقبال على التمور خلال شهر رمضان.
وأشار المسؤول إلى ضرورة مدّ المجمع بقائمة الحاجيات من قبل التعاونيات والوداديات في أجل أقصاه 30 جانفي 2026، لتمكين أصحاب مخازن التبريد من لفّ وتعليب الكميات المطلوبة في الآجال.
وشدّد بن عرفة على أنّه سيتم اعتماد تمور شمروخ صنف 1 (سعة 1 كلغ)، تحمل ملصقًا خاصًا بالمجمع المهني المشترك للتمور لتمييزها عن بقية المنتوجات، وموزّعة في علب كرتونية سعة 6 كلغ أو 12 كلغ، مع تحديد الحدّ الأدنى للشراء بـ 6 كلغ والحدّ الأقصى بـ 24 كلغ للمنخرط الواحد.
برنامج لترويج التمور في المساحات الكبرى بأسعار مناسبةومن جهة أخرى، أفاد بن عرفة أنّه تم الاتفاق، إثر اجتماع انعقد مع المساحات الكبرى وممثلي الغرفة النقابية لمصدّري الخضر والغلال والتمور، على توفير كمية أولية تُقدّر بـ 20.6 طنًا من التمور ذات جودة عالية (صنف 1)، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر جانفي في إطار دعم الترويج الداخلي للتمور عبر تظاهرة "شهر التمور".
وبخصوص الأسعار المعتمدة للعموم بالمساحات التجارية، تم ضبطها كما يلي:
* شمروخ (1 كلغ): 6.500 د
* بث (1 كلغ): 4.000 د
* بث (500 غ): 2.250 د
* بث (250 غ): 1.400 د
وسيتم اعتماد ملصق خاص بالمجمع المهني المشترك للتمور لتمييز هذه المنتوجات عن غيرها.
صابة قياسية من التموريُذكر أنّ صابة تونس من التمور لموسم 2026/2025 بلغت حوالي 404 آلاف طن مقابل 347 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بنسبة تطوّر 16,3%، وتُعدّ صابة قياسية بتجاوزها للمرّة الأولى عتبة 400 ألف طن.
وتتوزّع الصابة إلى حوالي 347 ألف طن من صنف دقلة النور مقابل 293 ألف طن في الموسم الفارط (نسبة تطوّر 18,3%)، إضافة إلى 57 ألف طن من تمور المطلق مقابل 54 ألف طن خلال الموسم الماضي.
