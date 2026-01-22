Babnet   Latest update 10:06 Tunis

غلق مؤقت للطريق المحلية رقم 612 على مستوى وادي المغازل على اثر تسجيل اضرار على مستوى منشاة مائية بالجهة

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 09:51
      
سيتم، اليوم الخميس، الغلق المؤقت للطريق المحلية رقم 612 على مستوى وادي المغازل في جزئها الممتد بين مدينة الصمعة والطريق المحلية رقم 597، وفق ما افادت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بنابل.

وياتي هذا القرار، تبعا لتسجيل اضرار على مستوى المنشاة المائية بوادي المغازل بالطريق المحلية رقم 612 الرابطة بين مدينة تازركة مرورا بمدينة الصمعة الى حدود الطريق المحلية رقم 597، ناجمة عن تهاطل كميات هامة من الامطار بولاية نابل يومي 19 و 20 جانفي 2026.



وبامكان مستعملي الطريق القاصدين الصمعة انطلاقا من الطريق المحلية رقم 597 استعمال مسلك الصمعة-الغرداية، مع ضرورة توخي اقصى درجات الحذر واحترام قواعد السلامة المرورية، وفق ذات البلاغ.
الخميس 22 جانفي 2026
