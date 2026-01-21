الدورة الاولى لتظاهرة "بعيني ابني أبصر" من 20 الى 22 جانفي الجاري بباجة

تنظم، الشركة الأهلية الجهوية لحرف المكفوفين، الدورة الاولى لتظاهرة "بعين ابني أبصر" تحت شعار "أرى حياتي بعين طفلي"، وذلك من، 20 إلى 22 جانفي الجاري بدار الثقافة عمار فرحات بباجة.وتهدف هذه التظاهرة، التي انطلقت فعالياتها أمس الثلاثاء، إلى دعم ثقافة الادماج واكتشاف المهارات والابداعات الحرفية للمكفوفين وتشجيع إبداعات الاطفال .ويتضمن البرنامج ورشات حرفية متنوعة في النسيج وصناعة الخشب والرسكلة والموسيقى والرسم والمسرح والحرف والصناعات اليدوية.وتمثل هذه الورشات فضاء حيا للتعلم والتفاعل وابراز أهمية الادماج الاقتصادي والثقافي والدور المحوري للحرف كوسيلة للتمكين وبناء الاستقلالية.يذكر أن، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل، حسنة جاب الله، كان قد أشرفت، يوم 15 جانفي 2025، على الجلسة التأسيسية للشركة الاهلية الأولى من نوعها على النطاق الوطني وتضم 100 منخرطا أغلبهم من المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.وتختص هذه الشركة في الحرف اليدوية ومنتوجات عديدة منها الاقفصة وحاملات المفاتيح و"الإكسسوارات" النسائية .رصد