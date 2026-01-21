Babnet   Latest update 23:12 Tunis

الدورة الاولى لتظاهرة "بعيني ابني أبصر" من 20 الى 22 جانفي الجاري بباجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648af5688f5b44.43843086_fojikpelmqnhg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 23:12 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تنظم، الشركة الأهلية الجهوية لحرف المكفوفين، الدورة الاولى لتظاهرة "بعين ابني أبصر" تحت شعار "أرى حياتي بعين طفلي"، وذلك من، 20 إلى 22 جانفي الجاري بدار الثقافة عمار فرحات بباجة.
وتهدف هذه التظاهرة، التي انطلقت فعالياتها أمس الثلاثاء، إلى دعم ثقافة الادماج واكتشاف المهارات والابداعات الحرفية للمكفوفين وتشجيع إبداعات الاطفال .
ويتضمن البرنامج ورشات حرفية متنوعة في النسيج وصناعة الخشب والرسكلة والموسيقى والرسم والمسرح والحرف والصناعات اليدوية.

وتمثل هذه الورشات فضاء حيا للتعلم والتفاعل وابراز أهمية الادماج الاقتصادي والثقافي والدور المحوري للحرف كوسيلة للتمكين وبناء الاستقلالية.
 يذكر أن، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل، حسنة جاب الله، كان قد أشرفت، يوم 15 جانفي 2025، على الجلسة التأسيسية للشركة الاهلية الأولى من نوعها على النطاق الوطني وتضم 100 منخرطا أغلبهم من المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتختص هذه الشركة في الحرف اليدوية ومنتوجات عديدة منها الاقفصة وحاملات المفاتيح و"الإكسسوارات" النسائية .

رصد
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322299

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:35
15:12
12:38
07:29
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
11° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-9
16°-11
14°-9
13°-7
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/01)     1283,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/01)   26810 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>