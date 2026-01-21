تونس تشارك في معرض للترويج لزيت الزيتون في البرتغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697126f982bfa7.20167706_hioemnfkjgpql.jpg width=100 align=left border=0>

ذكرت سفارة تونس بالبرتغال اليوم الاربعاء انها شاركت ولأول مرة وبالتعاون مع الديوان الوطني للزيت وفي إطار معاضدة المجهود الوطني للترويج لزيت الزيتون التونسي، في المعرض المختص في المجال Enotécnica et Olitécnica، الذي ينتظم خلال الفترة من 21 الى 23 جانفي الجاري بالعاصمة الاقتصادية للبرتغال بورتو.

وحسب بلاغ للسفارة نشرته مساء اليوم ساهمت المشاركة التونسية، من خلال تشكيلة من العلامات التونسية لأجود أصناف الزيتون الحاصلة على جوائز عالمية، في التعريف بالمنتوج التونسي في دولة من ضمن الخمس دول الأولى عالميا في إنتاج زيت الزيتون.