Babnet   Latest update 20:51 Tunis

تونس تشارك في معرض للترويج لزيت الزيتون في البرتغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697126f982bfa7.20167706_hioemnfkjgpql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 20:22 قراءة: 0 د, 25 ث
      
ذكرت سفارة تونس بالبرتغال اليوم الاربعاء انها شاركت ولأول مرة وبالتعاون مع الديوان الوطني للزيت وفي إطار معاضدة المجهود الوطني للترويج لزيت الزيتون التونسي، في المعرض المختص في المجال Enotécnica et Olitécnica، الذي ينتظم خلال الفترة من 21 الى 23 جانفي الجاري بالعاصمة الاقتصادية للبرتغال بورتو.
وحسب بلاغ للسفارة نشرته مساء اليوم ساهمت المشاركة التونسية، من خلال تشكيلة من العلامات التونسية لأجود أصناف الزيتون الحاصلة على جوائز عالمية، في التعريف بالمنتوج التونسي في دولة من ضمن الخمس دول الأولى عالميا في إنتاج زيت الزيتون.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322307

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:35
15:12
12:38
07:29
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-9
16°-11
13°-10
13°-8
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/01)     1283,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/01)   26810 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>