النادي الافريقي يتعاقد مع المهاجم الكاميروني ريان تيتغو

أعلن النادي الافريقي اليوم الأربعاء عن تعزيز الرصيد البشري لفريق الأكابر لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب الكاميمروني ريان تيتغو الى غاية 30 جوان 2029.

ويشغل ريان تيتغو صاحب الـ 18 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة فيكتوريا يونايتد الكاميروني.

يذكر أنّ النادي الافريقي يلاقي غدا الخميس النجم الساحلي بملعب حمادي العقربي برادس لحساب منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.