مدنين: الائتلاف الجمعياتي "تكامل".. مولود جديد من أجل توحيد الجهود والمبادرات والعمل الجمعياتي المشترك والناجع

بادرت مجموعة من الجمعيات الناشطة بمعتمديات مدنين وسيدي مخلوف وبني خداش بتأسيس ائتلاف جمعياتي أطلقوا عليه اسم " تكامل"، ويهدف إلى تعزيز نجاعة تدخلات وأنشطة المجتمع المدني، ودعم العمل الجمعياتي المشترك، وإرساء حوكمة تشاركية، وتعزيز التعاون، ومناصرة قضايا ومشاغل الجهة التنموية والاجتماعية والبيئية، وإنشاء مبادرات مشتركة وتبادل الخبرات بينها، وفق منسق التحالف والناطق الرسمي باسمه عبد الوهاب ماضي.وأضاف ماضي، في تصريح لصحفية "وات"، أن هذا الائتلاف الجمعياتي ضمّ مع ميلاده 18 جمعية في اهتمامات واختصاصات مختلفة منها النسائية والبيئية والاجتماعية ممن تحمل تقاطعات ومجالات كبرى للعمل المشترك، في عامل ثراء ومساحة للعمل الجماعي، الناجع وللعمل المدني الهادف، على أن يبقى منفتحا لانضمام جمعيات أخرى إليه والامضاء على ميثاق عمل متفق عليه.وأشار إلى أن هذا المولود الجمعياتي سيخلق بيئة للعمل التشاركي والتعاون من شأنه أن يعطي دفعا اكبر للمبادرات المدنية وينوعها، ويقوي اثرها المجتمعي، ويحقق اهدافا كبرى في تحقيق التنمية المحلية، ومعالجة عدة مشاغل يطرحها واقع الجهة في المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، ونشر ثقافة المواطنة الفاعلة .