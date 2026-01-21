Babnet   Latest update 20:51 Tunis

محمد صالح العياري يدعو إلى التدرّج في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6821a7f7ac7bd8.40391387_pomhigjlnekqf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 20:15 قراءة: 1 د, 20 ث
      
دعا المستشار الجبائي محمد صالح العياري إلى اعتماد مبدأ التدرّج في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما ينسجم مع مقاربة المرونة التي أعلنت عنها وزارة المالية عند إقرار هذا الإجراء.

ويأتي هذا الطرح في سياق دخول الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، والذي ينص على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي 2026.


وكانت وزارة المالية قد أكدت، في بلاغ سابق، أن هذا الإجراء يندرج ضمن تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية، مع التشديد في المقابل على اعتماد المرونة في التطبيق، تفاديًا للصعوبات المحتملة، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ما يتعلق بالنفاذ إلى المنصات الرقمية، إضافة إلى خصوصية بعض الأنشطة.


وخلال تدخله في برنامج Midi Express على إذاعة Express FM، اقترح العياري اعتماد تطبيق مرحلي للفوترة الإلكترونية، ينطلق في مرحلة أولى بالمؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين دينار، ثم يشمل في مرحلة ثانية المؤسسات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليون دينار، باعتبار سهولة مراقبة هذه الفئات والتحكم فيها.

وأوضح أنه يمكن، في مرحلة لاحقة، تعميم الإجراء على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي، قبل التوسع تدريجيًا ليشمل بقية الأشخاص الطبيعيين.

وأشار العياري إلى أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنًا غير تجارية ينبغي إدراجهم في مرحلة أخيرة، في انتظار صدور قانون تكميلي ينظم وضعيتهم ويعالج الإشكاليات المرتبطة بتطبيق الفوترة الإلكترونية عليهم.

وشدد المستشار الجبائي على أهمية فتح المجال أمام المطالبين بالضريبة ومنحهم الوقت الكافي للتأقلم مع النظام الجديد، مع اعتماد تطبيق مرحلي ومتدرج، حتى لا يُنظر إلى الفوترة الإلكترونية كإجراء ضاغط، بل كآلية إصلاحية تهدف إلى تنظيم المعاملات الجبائية وتحقيق العدالة الضريبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322306

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:35
15:12
12:38
07:29
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-9
16°-11
13°-10
13°-8
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/01)     1283,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/01)   26810 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>