محمد صالح العياري يدعو إلى التدرّج في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية

دعا المستشار الجبائيإلى اعتمادفي تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما ينسجم مع مقاربة المرونة التي أعلنت عنها وزارة المالية عند إقرار هذا الإجراء.ويأتي هذا الطرح في سياق دخولالمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، والذي ينص على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي 2026.وكانت وزارة المالية قد أكدت، في بلاغ سابق، أن هذا الإجراء يندرج ضمن، مع التشديد في المقابل على اعتماد المرونة في التطبيق، تفاديًا للصعوبات المحتملة، خاصة بالنسبة إلىفي ما يتعلق بالنفاذ إلى المنصات الرقمية، إضافة إلى خصوصية بعض الأنشطة.وخلال تدخله في برنامجعلى إذاعة، اقترح العياري اعتماد تطبيق مرحلي للفوترة الإلكترونية، ينطلق فيبالمؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها، ثم يشمل فيالمؤسسات التي يتجاوز رقم معاملاتها، باعتبار سهولة مراقبة هذه الفئات والتحكم فيها.وأوضح أنه يمكن، في، تعميم الإجراء على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي، قبل التوسع تدريجيًا ليشمل بقية الأشخاص الطبيعيين.وأشار العياري إلى أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسونينبغي إدراجهم في مرحلة أخيرة، في انتظار صدورينظم وضعيتهم ويعالج الإشكاليات المرتبطة بتطبيق الفوترة الإلكترونية عليهم.وشدد المستشار الجبائي على أهميةومنحهم الوقت الكافي للتأقلم مع النظام الجديد، مع اعتماد تطبيق مرحلي ومتدرج، حتى لا يُنظر إلى الفوترة الإلكترونية كإجراء ضاغط، بل كآلية إصلاحية تهدف إلى