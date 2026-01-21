البطولة العربية لاختراق الضاحية: تونس تشارك بـ 4 عدائين في سباق 8 كلم للفئة العمرية تحت 20 عاما

تشارك تونس بأربعة عدائين في البطولة العربية الثامنة والعشرين لاختراق الضاحية التي تحتضنها محافظة نينوى العراقية يوم السبت القادم.وستقتصر المشاركة التونسية على سباق 8 كلم في الفئة العمرية تحت 20 عاما بكل من محمد علي زينوبي، محمد علي حامدي، أحمد نصري ومحمد علاء بوعزيزي تحت اشراف المدرب الوطني نزار شيحاوي.ويتضمن برنامج البطولة اربعة سباقات (10 كلم رجال وسيدات) و(8 كلم فتيان تحت 20 عاما) و(6 كلم فتيات تحت 20 عاما) و(6 كلم فتيان تحت 18 عاما) و(4 كلم فتيات تحت 18 عاما.وستشهد البطولة مشاركة عديد البلدان العربية من بينها تونس، العراق، الأردن، السعودية، اليمن، البحرين، لبنان، المغرب والجزائر.