رابطة ابطال افريقيا : طاقم تحكيم كونغولي بقيادة بيار جون نغيان يدير مباراة الترجي الرياضي و سيمبا التنزاني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645d0d5a510af3.98002028_hfglkpjonemiq.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم كونغولي يتالف من حكم الساحة بيار جون نغيان و بمساعدة مواطنيه فيتال مبانغولو و جون مالندا لادارة مباراة الترجي الرياضي و سيمبا التزاني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا التي سيحتضنها ملعب حمادي العقربي برادس يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).

يذكر ان الترجي الرياضي يحتل المركز الثالث في المجموعة بنقطتين بعد تعادلين فيما يتقاسم بيترو اتليتيكو الانغولي و الملعب المالي صدارة المجموعة ب4 نقاط ويقبع سيمبا التنزاني في اسفل الترتيب بصفر نقطة.