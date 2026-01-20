باجة: تركيز أوّل خيمة لبيع التمور من المنتج الى المستهلك تحت شعار "أسبوع التمور"

انطلقت، اليوم الثلاثاء بساحة بلدية باجة، فعاليات أوّل خيمة لبيع التمور من المنتج الى المستهلك تحت "شعار أسبوع التمور"، وذلك ببادرة من المجمع المهني المشترك للتمور وتحت اشراف وزارة الفلاحة، وبمشاركة 24 منتجا للتمور من ولايات الجنوب التونسي.وأوضح المدير التجاري للمجمع المهنى المشترك للتمور، قيصر عرفي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الخيمة التي تنتصب لأول مرة بولاية باجة وتتواصل إلى غاية 27 جانفي الجاري، توفرالتمور للمستهلك بدون وسطاء قبل انطلاق شهر رمضان وذلك في نطاق حملة ترويجية للتمور ينظمها المجمع تشمل تركيز 7 خيام في 7 ولايات (صفاقس، وباجة، وبنزرت، والقيروان، وسوسة، ونابل، وتونس العاصمة).ولفت إلى أنّ الموسم الحالي سجّل ارتفاعا بنسبة لا تقلّ 17 بالمائة في صابة التمور بمناطق الانتاج، وفق تأكيده.من جانبهم، أبرز منتجو تمور من ولايتي توزر وقبلي على غرار عصام غريبي وكريم السقا ووليد الغريبي، أنهم ينتصبون لأول مرة بولاية باجة من أجل بيع منتوجاتهم بأسعار تفاضلية لا تتجاوز 10 دنانير، وبهدف تمتيع المستهلكين بالجهة بدقلة النور والعليق ورب التمر وسكر التمر وقهوة نوى التمر وغيرها من المنتوجات قبيل شهر رمضان خاصة وأن صابة التمور بمناطقهم كانت قياسية هذه السنة.وقد عرفت خيمة التمور اقبالا كبيرا من المواطنيين بمدينة باجة، وأجمع عدد منهم في تصريحات متطابقة لصحفيّة "وات" انهم اقتنوا منتوجات جديدة وتمور بنوعية جيدة بأسعار تتراوح بين 4 و10 دنانير للكلغرام الواحد.