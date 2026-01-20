Babnet   Latest update 23:09 Tunis

باجة: تركيز أوّل خيمة لبيع التمور من المنتج الى المستهلك تحت شعار "أسبوع التمور"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696fe0a28b9c95.26735375_njokiqlmfhepg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 22:06 قراءة: 0 د, 59 ث
      
انطلقت، اليوم الثلاثاء بساحة بلدية باجة، فعاليات أوّل خيمة لبيع التمور من المنتج الى المستهلك تحت "شعار أسبوع التمور"، وذلك ببادرة من المجمع المهني المشترك للتمور وتحت اشراف وزارة الفلاحة، وبمشاركة 24 منتجا للتمور من ولايات الجنوب التونسي. 
وأوضح المدير التجاري للمجمع المهنى المشترك للتمور، قيصر عرفي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الخيمة التي تنتصب لأول مرة بولاية باجة وتتواصل إلى غاية  27 جانفي الجاري، توفرالتمور للمستهلك بدون وسطاء قبل انطلاق شهر رمضان وذلك في نطاق حملة ترويجية للتمور ينظمها المجمع تشمل تركيز 7 خيام في 7 ولايات (صفاقس، وباجة، وبنزرت، والقيروان، وسوسة، ونابل، وتونس العاصمة).
ولفت إلى أنّ الموسم الحالي سجّل ارتفاعا بنسبة لا تقلّ 17 بالمائة في صابة التمور بمناطق الانتاج، وفق تأكيده.

من جانبهم، أبرز منتجو تمور  من ولايتي توزر وقبلي على غرار عصام غريبي وكريم السقا ووليد الغريبي، أنهم ينتصبون لأول مرة بولاية باجة من أجل بيع منتوجاتهم بأسعار تفاضلية لا تتجاوز 10 دنانير، وبهدف تمتيع المستهلكين بالجهة بدقلة النور والعليق ورب التمر وسكر التمر وقهوة نوى التمر وغيرها من المنتوجات قبيل شهر رمضان خاصة وأن صابة التمور بمناطقهم كانت قياسية هذه السنة.
وقد عرفت خيمة التمور اقبالا كبيرا من المواطنيين بمدينة باجة، وأجمع عدد منهم  في تصريحات متطابقة لصحفيّة "وات" انهم  اقتنوا منتوجات جديدة وتمور بنوعية جيدة بأسعار تتراوح بين 4  و10 دنانير للكلغرام الواحد.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322248

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:11
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
14°-10
17°-8
16°-10
16°-11
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>