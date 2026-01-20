أريانة: الحماية المدنية تنفذ نحو 80 تدخّلا ميدانيا في عدة مناطق بالجهة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

تواصل وحدات الحماية المدنية بأريانة عملياتها الميدانية إثر موجة التقلبات الجوية الحادةالتي تشهدها الجهة، حيث نفّذت خلال الـ48 ساعة الأخيرة نحو 80 عملية تدخّل شملت معاينة أمكان تجمّع المياه، ومتابعة وضعية المتساكنين، وشفط المياه، مع تركيز الجهود بشكل أكبر في منطقتي رواد وسكرة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة، العميد معز بن خليفة.و​أضاف بن خليفة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ فرق الإنقاذ نجحت في إجلاء ركاب 3 سيارات حاصرتها المياه في كل من مفترق النحلي والمنزه الثامن ورواد، كما تم تقديم المساعدة لمتساكني 30 منزلا غمرتها مياه الأمطار وتسربت إلى داخلها.​وأشار إلى أن هذه العمليات تجري بتنسيق كامل بين الحماية المدنية وكافة الهياكل الجهوية من بلديات ومعتمديات والتي سخرت كافة إمكانياتها البشرية واللوجستية، مؤكدا أنّه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حتى اللحظة، وأن عمليات التدخل الميدانية مازالت متواصلة.شيراز