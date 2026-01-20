Babnet   Latest update 18:15 Tunis

أريانة: الحماية المدنية تنفذ نحو 80 تدخّلا ميدانيا في عدة مناطق بالجهة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/9/harekkkkkkarianaaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 18:15 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تواصل وحدات الحماية المدنية بأريانة عملياتها الميدانية إثر موجة التقلبات الجوية الحادةالتي تشهدها الجهة، حيث نفّذت خلال الـ48 ساعة الأخيرة نحو 80 عملية تدخّل شملت معاينة أمكان تجمّع المياه، ومتابعة وضعية المتساكنين، وشفط المياه، مع تركيز الجهود بشكل أكبر في منطقتي رواد وسكرة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة، العميد معز بن خليفة.

و​أضاف بن خليفة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ فرق الإنقاذ نجحت في إجلاء ركاب 3 سيارات حاصرتها المياه في كل من مفترق النحلي والمنزه الثامن ورواد، كما تم تقديم المساعدة لمتساكني 30 منزلا غمرتها مياه الأمطار وتسربت إلى داخلها.

​وأشار إلى أن هذه العمليات تجري بتنسيق كامل بين الحماية المدنية وكافة الهياكل الجهوية من بلديات ومعتمديات والتي سخرت كافة إمكانياتها البشرية واللوجستية، مؤكدا أنّه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حتى اللحظة، وأن عمليات التدخل الميدانية مازالت متواصلة.
شيراز
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322243

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:11
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
15°-10
18°-8
16°-9
17°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>