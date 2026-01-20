تأجيل أعمال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لاستكمال انتخاب أعضاء اللجان القارة إلى يوم الخميس االمقبل

قرر مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة العامة المخصّصة لاستكمال انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية إلى يوم الخميس المقبل 22 جانفي 2026.وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على رأي لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، ونظرا للظروف المناخية.وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية أنهت مساء أمس عمليات التصويت. وشرعت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت في عمليات الفرز والإحصاء.