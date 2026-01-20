وزارة المالية تعلن التمديد في اجال ايداع التصريح الشهري عن بعد بعنوان ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63788e30a11cb8.17665751_gqfjlnhiepokm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة المالية أنه يمكن للأشخاص المعنويين ايداع التصريح الشهري عن بعد بعنوان شهر ديسمبر 2025 ، الى غاية يوم غد الأربعاء 21 جانفي 2026 وذلك دون دفع خطايا التأخير.

وأوضحت ان هذا التمديد يأتي على اثر الظروف المناخية التي تشهدها العديد من مناطق البلاد والتي حالت دون تمكّن الكثير من الأشخاص المعنويين من ايداع التصريح المذكور في الأجل القانوني.

ودعت الوزارة في بلاغ نشرته الادارة العامة للاداءات، لمزيد من الارشادات في الغرض، الى الاتصال بمركز الارشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81100400 أو عبر البريد الالكتروني بموقع الوزارة.