المدرسة الوطنية للإدارة تنظم يوما إعلاميا في شهر فيفري القادم للتعريف ببرنامج حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري

تنظم المدرسة الوطنية للإدارة في شهر فيفري 2026 يوما إعلاميا بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية لمزيد التعريف ببرنامج حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري .وافادت المدرسة الوطني في بلاغ لها ان هذا البرنامج موجه نحو المتصرفين ممثلي الوزارات أو الجماعات المحلية أو المنشآت أو المؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين في المنشآت أو المؤسسات العموميةواضافت انه سيتم خلال اليوم الإعلامي المزمع تنظيمه الشهر القادم تقديم التجربة النموذجية التي تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة لفائدة إطارات رئاسة الحكومة.وأشارت إلى ان برمجة هذا اليوم الإعلامي تمت تبعا لصدور قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 16 جانفي 2026 والمتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد بالمدرسة الوطنية للإدارة في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة المتصرفين ممثلي الوزارات أو الجماعات المحلية أو المنشآت أو المؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين في المنشآت أو المؤسسات العمومية.كما ستتولى إدارة المدرسة الشروع في تلقي طلبات تنظيم هذه الحلقات التكوينية ووضع برنامج تنفيذي في الغرض.واكدت إدارة المدرسة أنها على أتم الاستعداد للاستجابة ولتسخير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا البرنامج التكويني الخصوصي.