الشركة الوطنية للسكك الحديدية: تسجيل إضطراب في حركة سير القطارات على خطوط الشبكة الحديدية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الثلاثاء، عن تسجيل إضطراب في حركة سير القطارات على خطوط الشبكة الحديدية نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه بعدة مناطق.



وتعمل الشركة، وفق بلاغ صادر عنها، على تأمين بعض السفرات في انتظار توفر الظروف الملائمة لعودة السير العادي للحركة على كامل خطوطها.