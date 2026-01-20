سوسة: انقطاع الحركة المرورية بعدد من الطرقات

أعلنتبولاية، في إطار متابعة التقلبات الجوية وحفاظًا على سلامة مستعملي الطريق،، وذلك وفق بلاغ نُشر بالموقع الرسمي للولاية.وأفاد البلاغ بأن الطرقات المعنية تشمل، حيث تم تسجيل انقطاع الحركة المرورية في الاتجاهين منعلى مستوىكما سُجّلمن مقطع السكة الحديدية إلى مستوى، وذلك بسببوأشار البلاغ أيضًا إلى انقطاع حركة المرور على مستوىمننتيجة تراكم المياه، حيث تممن مفترق واد قمعون عبر، مع إمكانية الدخول إلى وسطعبرثمكما تمإثر تراكم المياه على مستوى، وتحديدًا بمقطع السكة في اتجاه، وذلك من شارع محمد الخامس إلىفي اتجاهويمكن للقاصدين وسط المدينة من جهةالمرور في اتجاهعبرثموصولًا إلىودعت اللجنة الجهوية كافة المواطنين إلى، ومتابعةإلى حين تحسّن الوضع الجوي.