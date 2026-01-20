Babnet   Latest update 12:27 Tunis

سوسة: انقطاع الحركة المرورية بعدد من الطرقات

<img src=http://www.babnet.net/images/6/pluies_Tunis2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 12:21
      
أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة، في إطار متابعة التقلبات الجوية وحفاظًا على سلامة مستعملي الطريق، انقطاع الحركة المرورية بعدد من الطرقات، وذلك وفق بلاغ نُشر بالموقع الرسمي للولاية.

وأفاد البلاغ بأن الطرقات المعنية تشمل الطريق الوطنية رقم 1، حيث تم تسجيل انقطاع الحركة المرورية في الاتجاهين من الكيلومتر 67 إلى الكيلومتر 71 على مستوى عمادة قصر منارة من معتمدية بوفيشة.


كما سُجّل انقطاع حركة المرور بشارع الهادي نويرة من مقطع السكة الحديدية إلى مستوى محول وادي الحلوف، وذلك بسبب ركود مياه الأمطار.


وأشار البلاغ أيضًا إلى انقطاع حركة المرور على مستوى الطريق MC48 من مفترق حنبعل إلى محطة واد قمعون نتيجة تراكم المياه، حيث تم تحويل حركة المرور من مفترق واد قمعون عبر شارع البيئة، مع إمكانية الدخول إلى وسط مدينة أكودة عبر مفترق أكودة – سيدي بوعلي ثم شارع الجمهورية.

كما تم تحويل حركة المرور إثر تراكم المياه على مستوى شارع محمد الخامس، وتحديدًا بمقطع السكة في اتجاه مفترق قائد السواسي جاري، وذلك من شارع محمد الخامس إلى شارع إخوان الصفا في اتجاه شارع ابن خلدون.
ويمكن للقاصدين وسط المدينة من جهة شارع البيئة – سيدي عبد الحميد المرور في اتجاه باب بحر عبر شارع ابن خلدون ثم 18 جانفي وشارع يحيى بن عمر وصولًا إلى ساحة بورقيبة.

ودعت اللجنة الجهوية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن مصالح الولاية إلى حين تحسّن الوضع الجوي.
