تعليق جميع الجلسات بمحاكم تونس الكبرى اليوم بسبب التقلبات الجوية

أفاد الفرع الجهوي للمحامين بتونس، اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر تعليق جميع الجلسات بمحاكم تونس الكبرى بجميع درجاتها ودوائرها، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ونزول الأمطار بكميات هامة.ودعا مجلس الفرع، في بلاغ أصدره، كافة المحامين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم مضيفا أنه سيوافبهم بمآل جلساتهم بعد تحديد مواعيدها