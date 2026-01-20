وزير الصحة يشدد على تسريع نسق الإنجاز وتذليل الصعوبات التقنية لتحقيق أهداف مشروع الشبكة المتوسطية للصحة الواحدة في الآجال

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أمس الإثنين، بمقرّ الوزارة، على اجتماع لمتابعة تقدّم مشروع "شبكة البحر الأبيض المتوسط للصحة الواحدة"، بحضور المدير العام للصحة، وبمشاركة عن بُعد مع المدير العام لمعهد تيرامو بايطاليا نيكولا دالتيريووتناول الاجتماع، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة، تعزيز التعاون في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية ضمن مقاربة الصحة الواحدة، ودراسة آفاق استعمال العاثيات كحلّ علاجي مبتكر ضد الالتهابات الجرثومية المقاومة، عبر دعم البحث وبناء القدرات.وتم خلال الاجتماع استعراض تقدّم إنجاز المنصّة البيوانفورماتية لتحليل المعطيات الصحية متعددة المصادر والمنصّة المندمجة للترصد لدعم الكشف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية المرتبطة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة.وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تسريع نسق الإنجاز وتذليل الصعوبات التقنية والتنظيمية، مع تعزيز التنسيق بين المتدخلين لضمان تحقيق أهداف المشروع في الآجال.وجددت وزارة الصحّة في ذات البلاغ، التزامها بمواصلة هذا المسار بالشراكة مع الأطراف الوطنية والدولية، بما يدعم الأمن الصحي والسيادة الصحية الوطنية.يذكر أن مشروع "شبكة البحر الأبيض المتوسط للصحة الواحدة" يهدف إلى تحسين القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية من خلال منهج الصحة الواحدة المتكامل، الذي يأخذ بعين الاعتبار العلاقة الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.