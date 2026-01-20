وفاة ثلاثة مواطنين جراء نزول كميّات هامّة من الأمطار بالمكنين

وتمّ صباح، الثلاثاء، انتشال جثة لرجل كانت تطفو بسبخة المكنين من قبل مصالح الحماية المدنية، وفق ما أكّده المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير، رؤوف المرواني. وأكّد المرواني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ انتشال جثة لإمرأة مجهولة الهويّة، أيضا، بالمدينة وأنّه لم يقع طلب النجدة بخصوص حالتي الغرق.كما أفاد وفاة امرأة سبعينية مقعدة، بجهة القلالات بالمدينة ذاتها، بعد أن غمرت المياه منزلها.يذكر أن المكنين شهدت تهاطل 192 مليمترا من الأمطار من السابعة من صباح أمس، الإثنين، إلى السابعة من صباح، الثلاثاء. كما تمّ تسجيل 230 مم بمدينة المنستير و242 مم بصيادة/لمطة بوحجر و92 مم بجمال و70 مم بطبلبة.وأفاد المرواني أن ولاية المنستير لم تكن ضمن خارطة الإنذار القصوى، "لكن تفاجأنا بالتقلّبات الجوية والأمطار الغزيرة، وكانت مصالحنا على استعداد للتدخل". وبين أنّ أهم هذه التدخلات كانت بالمكنين والمنستير وقصر هلال. وتعلّقت هذه التدخلات، بحسب المسؤول الجهوي، بإجلاء المواطنين، والسيّارات وتمكين حافلة بقصر هلال بعد أن علقت بسبب ارتفاع مستوى المياه، وشفط المياه.وأكّد تجاوز الوضع حالة الذروة، مشددا على تواصل انعقاد لجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، التّي يترأسها والي الجهة.