Babnet   Latest update 12:27 Tunis

وفاة ثلاثة مواطنين جراء نزول كميّات هامّة من الأمطار بالمكنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f649c056000.43356936_lfqkioemhngjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 12:16 قراءة: 1 د, 0 ث
      
لقي ثلاثة مواطنين حتفهم بمدينة المكنين من ولاية المنستير جرّاء نزول كميّات هامّة من الأمطار والتقلّبات الجويّة، التّي شهدتها المدينة، منذ مساء أمس، الإثنين.

وتمّ صباح، الثلاثاء، انتشال جثة لرجل كانت تطفو بسبخة المكنين من قبل مصالح الحماية المدنية، وفق ما أكّده المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير، رؤوف المرواني. وأكّد المرواني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ انتشال جثة لإمرأة مجهولة الهويّة، أيضا، بالمدينة وأنّه لم يقع طلب النجدة بخصوص حالتي الغرق.


كما أفاد وفاة امرأة سبعينية مقعدة، بجهة القلالات بالمدينة ذاتها، بعد أن غمرت المياه منزلها.


يذكر أن المكنين شهدت تهاطل 192 مليمترا من الأمطار من السابعة من صباح أمس، الإثنين، إلى السابعة من صباح، الثلاثاء. كما تمّ تسجيل 230 مم بمدينة المنستير و242 مم بصيادة/لمطة بوحجر و92 مم بجمال و70 مم بطبلبة.

وأفاد المرواني أن ولاية المنستير لم تكن ضمن خارطة الإنذار القصوى، "لكن تفاجأنا بالتقلّبات الجوية والأمطار الغزيرة، وكانت مصالحنا على استعداد للتدخل". وبين أنّ أهم هذه التدخلات كانت بالمكنين والمنستير وقصر هلال. وتعلّقت هذه التدخلات، بحسب المسؤول الجهوي، بإجلاء المواطنين، والسيّارات وتمكين حافلة بقصر هلال بعد أن علقت بسبب ارتفاع مستوى المياه، وشفط المياه.

وأكّد تجاوز الوضع حالة الذروة، مشددا على تواصل انعقاد لجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، التّي يترأسها والي الجهة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322215

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:10
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
15°-11
17°-9
16°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>