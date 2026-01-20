Babnet   Latest update 12:27 Tunis

محمود غربال ينضم الى نادي شريف تيراسبول المولدافي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f585bc95e94.44330359_niekfhqmlgojp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 11:15
      
انضم المدافع التونسي محمود غربال الى نادي نادي شريف تيراسبول، في شكل إعارة من الاتحاد الرياضي المنستيري، وفق ما أورده الفريق الناشط في بطولة الدرجة الاولى المولدافية لكرة القدم على موقعه الرسمي.

وكان محمود غربال، الذي يشغل خطة ظهير أيسر، قد انطلق في مسيرته الاحترافية مع النادي الرياضي الصفاقسي قبل الانتقال في صائفة 2024 الى الاتحاد الرياضي المنستيري.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع المنتخب التونسي للأكابر في مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 أمام ليبيريا ومالاوي، ومباراة ضمن تصفيات كاس افريقيا 2025 أمام غامبيا.
وخاض غربال نهائيات كأس العالم للأواسط بالارجنتين سنة 2023، وسجل هدفين ضد كل من العراق في الدور الاول والبرازيل في ثمن النهائي.
ويحتل نادي شريف تيراسبول المرتبة الثالثة في البطولة المولدافية برصيد 41 نقطة، متأخرا بسبع نقاط عن المتصدر بيتروكوب. ويتأهل في أعقاب المرحلة الاولى سداسي الصدارة الى مرحلة التتويج.

ر - طارق
