منوبة: تدخلات محدودة والوضع مستقر حاليا ومطمئن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f4e725b65f9.66398328_eigokfqnhmljp.jpg width=100 align=left border=0>
الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بدوار هيشر تقوم بعمليات تدخل و متابعة
Publié le Mardi 20 Janvier 2026
      
وصف المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة عاطف حويج في تصريح لصحفية "وات"، الوضع بعد تهاطل الامطار منذ مساء امس الاثنين بالمستقر والمطمئن الى حد الان، حيث كانت التدخلات محدودة واقتصرت على 04 عمليات ضخ مياه من المنازل بمنوبة والمرناقية وطبربة، فضلا عن القيام ب7 معاينات لمنازل دون تدخل بالشفط بدوار هيشر ومنوبة ووادي الليل وطبربة.

كما تمت، وفق ذات المصدر، معاينة 21 نقطة لتجميع مياه الامطار دون ان تشكل عائقا امام سيولة حركة المرور، ووقع تجنيد أعوان الحماية والتجهيزات وآليات التدخل الضرورية، واكد تواصل المعاينات بمختلف المعتمديات واستمرار المتابعة للتدخل عند الضرورة، مما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات.


وعاينت صحفية "وات" نقص تجمعات المياه في عديد النقاط الزرقاء، التي شكلت في السنوات الأخيرة صعوبات كبيرة وذلك بمنوبة المدينة وخاصة على مستوى المركب الجامعي ومفترق القصاب ونهج الفلاحة وعلى مستوى مفترق سليمان كاهية، فضلا عن سيولة المياه في اغلب البالوعات وعلى الطرقات، والتي اعتبرها كاتب عام بلدية منوبة فتحي درواز نتيجة التدخلات المتواصلة ونجاعة تهيئة شبكة تصريف مياه الامطار بالاضافة الى عديد المشاريع الاخرى بالمنطقة.
كما ارتفع منسوب المياه بأحواض تجميع مياه الامطار بمنوبة ودوار هيشر بشكل كبير، مع تسجيل سيولة بتدفق عال وخاصة على مستوى وادي قريانة، واعتبر المدير الجهوي للحماية ان ذلك لايشكل خطورة لحد الان امام انسيابية المياه بشكل سلس.

يشار الى ان اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية منوبة في انعقاد دائم، وقد دعت منذ امس الاثنين الى تفعيل اللجان المحلية الفرعية واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية اللازمة والبقاء على أهبة الاستعداد للتدخل عند الاقتضاء بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
كما اوصت بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة قرب الأودية والمنشآت المائية وعدم المجازفة بعبورها مهما كانت الظروف والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمان خاصة بالنسبة إلى متساكني المناطق المنخفضة تجنبا لأي طارئ.
وحذرت اللجنة من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية وتجنّب لمسها أثناء وبعد نزول الأمطار لتجنب خطر الصعق الكهربائي، ودعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر أثناء القيادة مع الالتزام بقواعد السلامة المرورية والبقاء على اطلاع دائم على تطور الأحوال الجوية.
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
