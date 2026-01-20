الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تفتح باب الترشح لاختيار خمس بلديات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي واعتماد أهداف التنمية المستدامة محليا

أعلنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن فتحها باب الترشح لاختيار خمس بلديات للانتفاع ببرنامج مرافقة فنية منهجية وميدانية، يهدف إلى تعزيز الحوكمة المحلية الشاملة والمستدامة.ويهدف البرنامج إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية المحلية والتخطيط والخدمات البلدية والإعداد التشاركي لخطط عمل بلدية تراعي المساواة بين الجنسين، فضلا عن اعتماد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأولويات المحلية.وبينت الجامعة ان هذه العملية تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة المعنية ومنها الهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين والهدف 10 المتصل بالحدّ من أوجه عدم المساواة والهدف 11 المرتبط بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف 16 الخاص بمؤسسات فعالة وشاملة والهدف 17 الذي يهم الشراكات.واكدت ان البلديات التي سيتم اختيارها ستستفيد من إنجاز تشخيص مؤسساتي وترابي يراعي مقاربة النوع الاجتماعي و إعداد خطة عمل بلدية "نوع اجتماعي – تنمية مستدامة" بالشراكة مع الفاعلين المحليين علاوة على تحديد إجراءات ذات أولوية، قابلة للتنفيذ ومرصودة بالميزانية.واضافت ان محاور المرافقة الرئيسية لهذا البرنامج ترتكز على حوكمة محلية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتخطيط استراتيجي منسجم مع أهداف التنمية المستدامة إلى جانب مشاركة مواطنية شاملة (النساء والشباب والمجتمع المدني) واعتماد ميزانية تراعي النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة.وأفادت الجامعة، في ما يهم النتائج المنتظرة من اعتماد هذا المسار، ان تتوفر لدى خمس بلديات خطة عمل بلدية مصادق عليها علاوة على تعزيز قدرات البلديات في مجالي المساواة والتنمية المستدامة الى جانب تنفيذ إجراءات محلية ملموسة وقابلة للقياس.