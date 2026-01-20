Babnet   Latest update 11:00 Tunis

تمثيليات دبلوماسية بتونس تغلق أبوابها مؤقتًا بسبب الاضطرابات الجوية

أعلنت عدد من التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة بتونس، اليوم الثلاثاء 20 جانفي، عن غلق أبوابها أمام العموم مؤقتًا، وذلك على خلفية الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد منذ يوم أمس الاثنين.

وأوضحت هذه التمثيليات، في بلاغات نُشرت على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر تأجيل مختلف المواعيد وتسليم جوازات السفر إلى موعد لاحق، على أن يتم إعلام المعنيين بالتفاصيل في الإبان.


ومن بين التمثيليات التي أعلنت الغلق: سفارة ألمانيا، وسفارة هولندا، وسفارة جمهورية مصر العربية، وسفارة كندا، إلى جانب القنصلية العامة الفرنسية.


أمطار غزيرة وتحذيرات جوية متواصلة

وتشهد عدة ولايات منذ يوم أمس تواصل تهاطل الأمطار بغزارة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط، مع تسجيل كميات هامة محليًا خاصة بولايات تونس الكبرى ونابل.

وتراوحت أعلى الكميات بين 100 و140 مليمترا، مع تسجيل ذروة بلغت حوالي 170 مليمترا ببعض المناطق، في حين سُجلت كميات بين 50 و70 مليمترا بولايات بنزرت وزغوان وسوسة والمنستير، إلى جانب تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية إلى قوية جدًا قرب السواحل وأثناء السحب الرعدية.

كما أفادت مصالح الرصد الجوي بأن الوضع الجوي، اليوم الثلاثاء، سيكون ملائمًا لنزول الأمطار بالشمال ومحليًا بالوسط والجنوب، على أن تكون غزيرة صباحًا بالمناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال الغربي.

تعليق الدروس واضطرابات في النقل

وفي السياق ذاته، تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية بولايات تونس، وأريانة، ومنوبة، وبن عروس، وبنزرت، ونابل، والمهدية، وسوسة، كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026.

كما وجّه المرصد الوطني لسلامة المرور تحذيرًا عاجلًا لمستعملي الطريق، دعا فيه إلى توخي أقصى درجات الحذر، خاصة في ظل ارتفاع منسوب المياه واستمرار تهاطل الأمطار بكميات هامة.

وأعلنت شركة النقل بتونس، من جهتها، عن توقف جولان خطوط المترو والخط الحديدي للضاحية الشمالية (ت.ج.م)، إضافة إلى توقف عدد من خطوط الحافلات بالضاحية الجنوبية، إلى إشعار آخر.
