تمثيليات دبلوماسية بتونس تغلق أبوابها مؤقتًا بسبب الاضطرابات الجوية

أمطار غزيرة وتحذيرات جوية متواصلة



تعليق الدروس واضطرابات في النقل



أعلنت عدد من، اليوم الثلاثاء 20 جانفي، عن، وذلك على خلفية الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد منذ يوم أمس الاثنين.وأوضحت هذه التمثيليات، في بلاغات نُشرت على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر، على أن يتم إعلام المعنيين بالتفاصيل في الإبان.ومن بين التمثيليات التي أعلنت الغلق:وتشهد عدة ولايات منذ يوم أمس تواصلبالمناطق الشرقية للشمال والوسط، مع تسجيلخاصة بولاياتوتراوحت أعلى الكميات بين، مع تسجيلببعض المناطق، في حين سُجلت كميات بينبولايات، إلى جانبوهبوبقرب السواحل وأثناء السحب الرعدية.كما أفادت مصالح الرصد الجوي بأن الوضع الجوي، اليوم الثلاثاء، سيكون، على أن تكونبالمناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال الغربي.وفي السياق ذاته، تقرربولايات، كامل يومكما وجّهتحذيرًا عاجلًا لمستعملي الطريق، دعا فيه إلى، خاصة في ظلواستمرار تهاطل الأمطار بكميات هامة.وأعلنت، من جهتها، عن، إضافة إلى، إلى إشعار آخر.